Sinner l’ha fatto di nuovo: “È poco italiano”

Jannik Sinner perde il pelo ma non il vizio: non ne ha alcuna intenzione.

C’è stato un tempo, per la verità non troppo lontano, in cui Jannik Sinner era un giocatore di poche parole. Era evidente che non gli piacesse parlare in pubblico e che non apprezzasse troppo l’idea di stare sotto i riflettori. Ha dovuto farsene una ragione, però, man mano che, crescendo, scalava il ranking mondiale e collezionava titoli.

Adesso è un ragazzo completamente diverso da quello che, timidissimo e riservato, fece il suo ingresso nel circuito maggiore in tempi ancora non sospetti. A suo modo è anche un mattatore, come si evince dal fatto che due settimane fa, in occasione dei SuperTennis Awards, abbia tirato fuori tutta la sua verve comica e conquistato il pubblico in coppia con Matteo Berrettini.

Il campione altoatesino, insomma, è tutto fuorché freddo come si era pensato in prima battuta. Ironico e divertente, solare e finalmente a suo agio con i riflettori, si è trasformato pian piano in un piccolo animale da palcoscenico. Eppure, non ha cambiato minimamente idea in merito ad un argomento del quale si è a lungo dibattuto. E che gli è anche costato, lo scorso anno, un bel po’ di accuse, nell’ambito della polemica nella quale si ritrovò, suo malgrado, coinvolto.

“A Sinner non gliene può fregar di meno”: conferma arrivata

Il riferimento è al due di picche che nel 2024, dopo aver vinto gli Australian Open, ha rifilato ad Amadeus, che tanto avrebbe voluto averlo con sé al Festival di Sanremo. Jannik, però, non aveva voluto saperne, così come, del resto, quest’anno: all’Ariston, ha fatto capire, non ci andrà mai e poi mai.

Ma, più in generale, non lo vedremo mai in uno studio televisivo, a quanto pare. A darne conferma è stato Angelo Binaghi, presidente della Fitp, che in un’intervista ha detto quanto segue: “Jannik è un ragazzo simpaticissimo, ma a lui di stare davanti a un microfono o a una telecamera non gliene può fregar di meno. Anche in questo è poco italiano. Certi suoi colleghi farebbero a gara per partecipare a certe trasmissioni, a lui ce lo devi portare con la forza”.

“Chiedetelo a quelli di Porta a Porta quante volte lo hanno invitato – ha proseguito – oppure a Sanremo. Niente: a questo ragazzo di apparire non gliene frega niente. Poi le poche volte che finisce in TV, come con Chiambretti, buca lo schermo perché è spontaneo e sorridente e si fa voler bene”. Niente da fare, dunque. Lasciate ogni speranza voi che sognate di vederlo sul piccolo schermo.