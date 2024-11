Sinner, non tutto è perduto: il gesto che spariglia le carte

Sinner, non è ancora detta l’ultima parola: ribaltatone inaspettato.

Ora per un motivo, ora per un altro, è praticamente impossibile non parlare di Jannik Sinner. Delle sue imprese sportive, in primo luogo, ma non solo, perché il pubblico, si sa, vuole conoscere ogni singola sfaccettatura della vita dei personaggi pubblici. Con particolare riguardo, s’intende, alla sfera sentimentale, da sempre parecchio attenzionata dai tifosi più curiosi.

Era inevitabile, dunque, che si parlasse tanto e a lungo della vita amorosa del numero 1 del mondo, per quanto l’azzurro, dal canto suo, abbia sempre cercato di tenere le porte chiuse e di evitare che media e paparazzi s’impicciassero degli affari suoi. Cosa comunque impossibile per un campione del suo calibro, balzato agli onori della cronaca sin da quando, ancora giovanissimo, ha iniziato a fare razzia dei suoi avversari nel circuito maggiore.

Oggi se ne parla molto più di quanto non si facesse in passato, ovviamente, essendo lui sul tetto del mondo. Ed è per questo motivo che, da qualche giorno a questa parte, da ancor prima che vincesse le Nitto Atp Finals 2024, non si discute d’altro che della sua storia – finita, almeno in teoria – con la collega russa Anna Kalinskaya. I due ragazzi hanno smesso di seguirsi sui social network e questo, nel ventunesimo secolo, è un segnale che possiamo interpretare in un modo soltanto.

Sinner, questo cambia tutto: gesto inaspettato

Una rottura che potrebbe non essere fine a se stessa, però, considerando che di mezzo, almeno così pare, ci sarebbe anche una nostra vecchia conoscenza, Gira voce che l’ex lady Sinner, Maria Braccini, fosse a Torino per il torneo dei Maestri. E c’è addirittura chi giura, pur senza aver fornito nessuna prova concreta in tal senso, che lei e Jannik si siano visti.

Che sia vero o no lo sanno solo i diretti interessati. Noi ci curiamo solo delle cose visibili ed è il caso di rivelarvi, allora, che non è ancora detta l’ultima parola in merito alla liaison Sinner-Kalinskaya. Un certo gesto potrebbe avere in effetti sparigliato le carte e ribaltato un quadro che, fino a qualche ora fa, sembrava molto più chiaro e definito.

Una delle prime persone ad essersi congratulate con Jannik in pubblico, per la vittoria alle Finals, è stato Nikolay, fratello di Anna. Ha postato l’emoticon di un applauso, fiero di suo cognato (o ex?), e tanto è bastato perché i tifosi si insospettissero ancor di più. Che i due ragazzi abbiano solo bisticciato? Solo il tempo potrà dircelo.