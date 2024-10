Celta Vigo-Real Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Real Madrid è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A questo match non ci arrivano due squadre in forma. O per meglio dire, non ci arrivano due squadre che hanno tutti gli uomini a disposizione. Sì, il Celta Vigo ha due squalificati, pesante sotto questo aspetto l’assenza di Aspas; Ancelotti invece non potrà contare, come tutti sappiamo, su Carvajal, che ha chiuso in anticipo il suo campionato.

Due formazioni che, insomma, devono cercare di tirare fuori il meglio per portare a casa i tre punti. E in casa madrilena sono stati dei giorni particolari, questi, soprattutto per via della notizia che ha coinvolto Mbappé: dalla Svezia sono convinti che tra gli indagati per un presunto stupro successo nella notte del 10 ottobre ci sia appunto il calciatore francese, che ha rispedito al mittente le accuse. La cosa certa è che un’indagine esiste, ma almeno le autorità di Stoccolma non hanno riferito nessun nome. Hanno solo confermato che ci sono delle indagini in corso.

Detto questo, e tornando alla partita, il Real Madrid, che ha tre punti in meno rispetto al Barcellona prima, non può permettersi né uno né mezzo passo falso. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi e anche la sconfitta in Champions League ha lasciato degli strascichi importanti. In tutto questo Ancelotti è ancora alla ricerca dell’equilibrio giusto dopo l’arrivo del campionissimo francese: serve del tempo, nonostante si parli solo ed esclusivamente di campioni, per trovare la quadra.

Come vedere Celta Vigo-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Real Madrid, valida per la decima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato 19 ottobre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara da vittoria esterna. Come detto prima il Real Madrid non si può permettere in nessun modo di perdere altro terreno e di perdere altri punti. Una gara che gli uomini di Ancelotti, in ogni modo, dovrebbero riuscire a portare a casa. Match, anche, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Madrid

CELTA VIGO (4-4-2-1): Guaita; Manquillo, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Rodriguez, Alvarez; Swedberg, Douvikas; Iglesias.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Rudiger, Tchouameni, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Camavinga, Bellingham; Mbappé, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2