Sinner ha vuotato il sacco: tutta la verità del tennista azzurro dopo le prime partite a Shangai. Ecco le parole del numero uno al mondo

Jannik Sinner ha vuotato il sacco. E no, non parliamo ovviamente della questione che purtroppo è ancora aperta e che riguarda l’appello che la Wada ha fatto al Tas di Losanna contro l’assoluzione del campione azzurro. Per quella ancora, purtroppo di nuovo, serve del tempo.

Qui in questo caso parliamo, invece, di quelli che sono gli ultimi impegni stagionali per Jannik, che adesso è Shanghai per il Masters 1000, poi farà un’esibizione in Arabia Saudita, poi giocherà a Parigi l’ultimo Masters di questo livello della stagione e, infine, sarà alle Atp Finals di Torino. Insomma, moltissimi appuntamenti per il tennista azzurro che, alla fine del primo match ha parlato proprio della sua condizione fisica, ma non solo. Ha spiegato anche quali secondo lui sono i colpi da migliorare.

Sinner ha vuotato il sacco: le sue parole

“Ho appena parlato un po’ con il team, sicuramente devo migliorare un po’ la risposta. Il resto mi è sembrato che stesse funzionando abbastanza bene .Quando fai un break abbastanza presto in ogni set, questo ti dà naturalmente un po’ più di sicurezza” ha dichiarato.

“Sono semplicemente felice di essere in campo e spero di poter giocare un buon tennis, che è la parte più importante per me. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo”. Nell’intervista concessa ai microfoni dell’Atp, Jannik ha anche fatto un quadro su quelli che sono i suoi nuovi membri dello staff fisico, vale a dire il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio: “Servirà del tempo per conoscerci meglio ma mi sto trovando bene con loro. Cerchiamo di migliorare e di cambiare un paio di cose che speriamo possano rendermi un giocatore migliore” ha concluso. Insomma, tutta la verità è venuta fuori. Ma sappiamo benissimo che Jannik è un tipo del genere, quando parla non racconta mai bugie. Solamente qualcuno sta facendo finta di non vedere.