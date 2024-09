Dramma Sinner: furia inarrestabile

Dramma Sinner, l’ex collega prende le difese di Jannik e attacca senza nessuna possibilità di commento. La furia è inarrestabile

Non si fermano le polemiche attorno a Jannik Sinner. Anche perché la Wada ancora non ha preso una decisione nel merito della questione Clostebol: intanto, lui, un peso se lo è tolto, rendendo pubblico tutto quello che gli stava succedendo. Ma la storia non è finita, purtroppo.

La questione lo sappiamo ha acceso gli animi, con molti commentatori e anche ex tennisti che hanno preso la parola sulla questione accusando, chi di dovere, di adottare due pesi e due misure sulla questione. Sinner non si è scomposto, ha continuato a lavorare e a dire la propria. E ha vinto, rispondendo sul campo a tutte le accuse. Certo, qualcuno come Kyrgios ci è andato davvero giù pesante e anche in maniera del tutto inopportuna. E dopo questi fatti è arrivato il commento di uno che ha preso le distanze da tutto questo e che ha dimostrato di essere a favore di Sinner.

Dramma Sinner, ecco la difesa

“Per chiunque trovi noioso il suo tennis, vi esorto a provare a vederlo dal vivo, se potete. Il modo in cui si muove, sempre in perfetto equilibrio, il modo in cui il suo corpo è leggermente inclinato in avanti come se stesse scendendo da un pendio con gli sci, è una cosa meravigliosa. Non importa quanto forte lo colpisci, non perde mai l’equilibrio”.

Ha parlato in questo modo Andrea Petkovic, ex numero 9 WTA, che sul suo blog ha esaltato poi le qualità di Jannik. “Le sue frecciatine sui social mi rendono triste e arrabbiata, ma soprattutto triste” , ha scritto Petkovic nelle parole riportate da Il Tennis Italiano e che riguardano i commenti del greco anche nei confronti dell’ex fidanzata e attuale compagna di Sinner. “Potrebbe essere davvero fantastico in TV ma continua ad auto-sabotarsi con assurdità misogine. Potrei non essere un fan del suo stile in TV, ma i suoi contenuti sono fantastici. Nick dice cose positive sul tennis femminile in onda ma se lo denigra online, a un certo punto la gente smetterà di credergli” .