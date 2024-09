Sinner inarrestabile: vittoria assicurata

Sinner inarrestabile: secondo la grande ex di questo sport il tennista azzurro deve puntare ad una cosa. Le vittorie sono assicurate

La vittoria degli Us Open, il secondo Slam della stagione e della sua carriera, ci hanno rimandato un Sinner clamorosamente cresciuto nel corso degli ultimi mesi. Non solo tecnicamente, lì è davvero il numero uno al mondo in tutto e per tutto, ma anche sotto l’aspetto mentale. Un giocatore enorme.

Un giocatore che è riuscito a mettersi alle spalle un periodo ricco di problemi: solo lui e i pochi membri dello staff sapevano di quella positività al Clostebol per la quale ha rischiato la squalifica. Solamente gli amici più intimi hanno visto negli occhi di Jannik i problemi. In tutto questo, per non farsi mancare davvero nulla, anche la rinuncia alle Olimpiadi che hanno acceso le polemiche, come al solito. Risposta da grandissimo uomo a tutte le critiche e a tutte le accuse. In America ha dimostrato di essere il più forte di tutti. Ma adesso non si deve fermare e onestamente non ha nessuna intenzione di farlo. L’obiettivo, evidente, è quello di vincere sempre soprattutto gli Slam. E secondo la Navratilova, per molti la più forte di tennista di tutti i tempi, Sinner ha nelle corde tutto questo.

Sinner inarrestabile, ecco l’obiettivo

“Penso che Sinner debba puntare ad andare in doppia cifra, nei titoli del Grande Slam. E direi lo stesso per Alcaraz, l’unica cosa che può fermarli sono gli infortuni, altrimenti dovrebbero riuscire a superare i dieci”. E chi era in studio con lei, ad ascoltare le parole della statunitense, era sulla stessa lunghezza d’onda: sì, Jannik ha tutte le qualità che servono per non farsi proprio mancare nulla.

Aiutato, c’è da dirlo, sotto questo aspetto, proprio dalla rivalità con Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha vinto gli altri due Slam del 2024, e Sinner a margine della vittoria americana ha parlato in questo modo del collega. “Penso che sia positivo per lo sport avere dei nuovi campioni. Voglio dire, è qualcosa di nuovo, ma è anche bello da vedere. È bello vedere nuove rivalità. Ho e avrò sempre giocatori che mi renderanno un giocatore migliore, perché ci saranno momenti in cui mi batteranno. Quindi devi cercare di trovare un modo per vincere contro determinati giocatori. Anche nella finale con Fritz avrei potuto servire leggermente meglio, ma, sai, questo mi fa capire che il lavoro non si ferma mai. È sempre un lavoro continuo e, alla fine, se vuoi essere un giocatore migliore devi sempre lavorare, devi avere queste routine quotidiane, accettare i momenti difficili in campo”.