Million Day, non si fermano più: la carica dei 300

Million Day, il gioco continua a regalare vincite clamorose: ecco la carica dei 300. Non si fermano più a distribuire premi in denaro

Lotto e 10eLotto sono giochi che, quasi all’ordine del giorno, regalano delle vincite assai importanti. In alcuni casi anche milionarie, lo sappiamo, anche perché siamo stati anche noi a parlarvene.

C’è comunque un altro gioco, protagonista di questo nostro articolo, il Million Day appunto, che come vincita massima regala un milione di euro. Nel mese di luglio vi abbiamo riportato una notizia clamorosa: nella stessa giornata, nella stessa estrazione e con gli stessi numeri erano stati diversi i vincitori del milione di euro messo in palio. Tutti in una volta, per una gioia che ha abbracciato diverse regioni d’Italia da Nord a Sud. In questo caso invece, così come riportato da Agimeg.it, il gioco che è stato lanciato nel 2018 ha battuto un altro record. Quale? Ve lo diciamo subito.

Million Day, ecco il milionario numero 300

A Cosenza, anche in provincia di Cosenza, in un paese che si chiama Domanico, con la cinquina centrata nell’estrazione del 25 agosto alle ore 20,30, è spuntato un altro milionario. Il numero 300 di questo gioco bellissimo. Un record, ovviamente.

“In generale, il 2024 sarà ricordato come un anno record per il MillionDay. Poco più di un mese fa, esattamente il 18 luglio, ci furono contemporaneamente ben 9 vincite ognuna da 1 milione di euro al MillionDay in una sola estrazione. La regione più fortunata si conferma la Lombardia, con ben 44 vincite milionarie, seguita da Campania e Sicilia con, rispettivamente, 39 e 35 vincite a sei zeri. Ricordiamo che il primo premio milionario fu vinto il 16 febbraio 2018 a Caltagirone, in provincia di Catania”. Questo il quadro completo che fa il sito citato prima. Un quadro che rende l’idea di quello che il Million Day regala ogni settimana. Un sogno, a dire il vero, l’attesa di capire se arriverà la vittoria. Che poi quello è il senso di tutto. Auguri comunque al signore o alla signora calabrese che ha festeggiato in una notte agostana.