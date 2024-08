Berrettini ci ha messo una pietra sopra: orgoglio e silenzio

Il silenzio di Matteo Berrettini stavolta è davvero inequivocabile: inutile girarci attorno, è evidente che non intenda perdonare.

Si è allenato con Carlos Alcaraz ed è pronto, adesso, a scendere in campo e a dare il via alla parentesi sul cemento. Nonché a fare i conti con un sorteggio che, mettiamola così, non è stato propriamente benevolo con lui. Come al solito, del resto, non essendo lui, per usare un eufemismo, uno dei giocatori più fortunati sulla faccia della terra.

Non sarà certo la composizione del tabellone, comunque, a spaventare Matteo Berrettini e a dissuaderlo dalla voglia di macinare ancor più punti per risalire la china e tornare in zone della classifica più adatte al suo status di campione. Dopo la doppietta Gstaad-Kitzbuhel ha tutta l’intenzione di far bene anche al di là dell’Oceano e, perché no, di giocarsi la possibilità di essere testa di serie ai prossimi Us Open. Ipotesi che, nel caso in cui dovessimo rivederlo in stato di grazia come sulla terra rossa, non è poi così remota.

Ha giocato così bene, nei due tornei che ha vinto, da essere tornato in auge. Chi lo aveva rimosso si è improvvisamente ricordato che anche lui sa far male, come i suoi colleghi che stazionano ai piani alti del ranking. E qualcuno, addirittura, in maniera del tutto inaspettata, ha ritenuto che fosse giunta l’ora di inviargli un messaggio.

Nessuna risposta da Berrettini: la delusione di Pietrangeli

Quel qualcuno è Nicola Pietrangeli, leggendario tennista senza peli sulla lingua che non si fa mai scrupoli, quando c’è da bacchettare i suoi eredi o ricordare che anche lui ha fatto grandi cose, ancor prima dei vari Sinner, Berrettini e Musetti.

L’ex campione ha rivelato a Mowmag di avere inviato un messaggio a Matteo, nelle scorse settimane. “Vi devo rivelare una cosa, io non ho mai scritto a nessuno, non lo faccio mai, ma questa volta l’ho fatto. È la prima volta in vita mia che e ho mandato un messaggio a qualcuno, ho scritto direttamente a Matteo e non sapete quanto mi dispiaccia che non mi abbia risposto. Dopo che ha vinto due tornei di fila mi sono sentito di scrivergli”.

Gli ha scritto, su per giù, questo: “Sono capaci tutti a dirti bravo ora, ma io ti dico bravo non tanto perché hai vinto il torneo ma per come hai giocato, alla stragrande. Contro Sinner a Wimbledon hai fatto una grande partita e sei tornato a giocare davvero bene. Vai avanti così“. L’ipotesi è che Berrettini possa avercela con lui per qualcuna delle frecciate del passato, sebbene Pietrangeli ritenga di non aver fatto o detto qualcosa contro di lui. Eppure, sembra proprio che Matteo la pensi diversamente…