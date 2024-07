Scommesse truccate a Euro 2024: sentenza UFFICIALE dell’UEFA

Scommesse truccate a Euro 2024: qui vi abbiamo raccontato di moltissime vincite piazzate. Annuncio ufficiale Uefa

Nel corso del mese dell’Europeo vi abbiamo raccontato di moltissime vincite piazzate da parte degli scommettitori grazie ai match che si sono giocati in Germania. Qualcuno ha esultato davvero e anche noi de IlVeggente.it, nel nostro piccolo e con i nostri consigli, vi abbiamo fatto incassare qualche volta. Soprattutto con ammoniti e tiratori in porta, anche se pure con i risultati esatti abbiamo fatto bingo in più di una occasione.

Bene, a pochi giorni dalla chiusura della manifestazione che ha visto trionfare con merito la Spagna, la Uefa ha diramato un comunicato ufficiale spiegando la questione del match–fixing, vale a dire di quelle scommesse truccate che nel corso degli anni hanno caratterizzato il gioco. Detto questo, la notizia assolutamente positiva è una: non c’è stato niente che possa far pensare a delle manipolazioni.

Scommesse truccate, il comunicato della Uefa

“La UEFA, per garantire un torneo pulito, libero dalla minaccia della manipolazione delle partite, aveva sviluppato un piano d’azione contro la manipolazione delle partite per EURO 2024, che combinava sessioni di educazione e prevenzione con monitoraggio e intelligence. L’educazione e la sensibilizzazione tra le squadre partecipanti – sono un passo cruciale nella prevenzione della manipolazione delle partite nelle competizioni sportive e sono fondamentali per i nostri sforzi nel preservare l’integrità di EURO 2024″. Questa la nota. Che continua sotto.

“Grazie alla stretta collaborazione della UEFA con gli ufficiali dell’integrità delle associazioni nazionali, tutte le 24 squadre hanno partecipato a sessioni personalizzate di sensibilizzazione contro la manipolazione delle partite prima del torneo. Anche gli arbitri del torneo hanno partecipato a un briefing sull’integrità durante il workshop preparatorio degli arbitri a Francoforte a maggio. Considerando il livello d’élite degli ufficiali, il briefing è stato sviluppato come un corso di aggiornamento, concentrandosi sui rischi legati agli approcci di manipolazione delle partite tramite i social media e sulle tendenze recenti come lo spot-fixing. Il gruppo si è riunito regolarmente prima e durante il torneo, discutendo questioni chiave relative alle partite passate e future. Si è concentrato sui rapporti sulle scommesse, sulle informazioni sui partecipanti e sulle partite, sulle informazioni ricevute attraverso i meccanismi di segnalazione e altre fonti, nonché sulle osservazioni locali e sullo screening dei media. Durante il torneo, non è stata rilevata alcuna attività di scommesse sospetta né sono state sollevate altre preoccupazioni di match-fixing relative alle partite a EURO 2024“.