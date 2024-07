Inghilterra-Svizzera: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Inghilterra-Svizzera, dopo aver rischiato l’eliminazione contro la Slovacchia negli ottavi gli inglesi se la vedranno con i temibili elvetici.

Contro la Slovacchia negli ottavi di finale l’Inghilterra è stata a tanto così da un’eliminazione che avrebbe fatto parecchio rumore. E che quasi sicuramente avrebbe decretato la fine della gestione di Gareth Southgate, da diverso tempo sulla graticola.

Mancavano solamente 40 secondi al fischio finale – gli inglesi erano sotto 1-0 – quando Jude Bellingham, uno dei grandi talenti di questa nazionale, è salito in cattedra e con una straordinaria rovesciata ha riacciuffato in extremis gli slovacchi, già pronti a festeggiare quella che sarebbe stata un’impresa di portata storica.

Nei tempi supplementari, poi, ha completato l’opera Harry Kane con un colpo di testa, uno dei suoi marchi di fabbrica, scongiurando così il pericolo calci di rigore. L’Inghilterra, dunque, ce l’ha fatta ad approdare ai quarti di finale grazie ai lampi dei suoi campioni ma il gioco continua a latitare. Southgate si augura un’inversione di tendenza a partire dalla sfida di Dusseldorf contro la temibile Svizzera, che nel giro di pochi giorni è stata capace di mettere in grande difficoltà la Germania (1-1 nell’ultima giornata della fase a gironi) e soprattutto di impartire una lezione di calcio ad un’Italia piccola piccola negli ottavi. Gli elvetici, puntando principalmente sulla loro impeccabile organizzazione di gioco, hanno rispedito a casa gli azzurri di Luciano Spalletti grazie ai gol di Freuler e Vargas (2-0). La selezione di Murat Yakin, senza nulla da perdere, ora spera di ribaltare i pronostici anche contro una delle principali favorite per la vittoria finale.

Inghilterra-Svizzera, Southgate si aggrappa a Kane

In un’Inghilterra che ha fino a questo momento ha fatto tanta fatica in fase di possesso palla, gli unici a finire nel tabellino dei marcatori sono stati Bellingham e Kane, con due gol per parte.

La sensazione è che la nazionale dei Tre Leoni, in attesa che si “svegli” anche Foden, non possa prescindere da loro due. Per questo motivo crediamo che Kane possa essere determinante pure contro la Svizzera: si può dare fiducia al centravanti del Bayern Monaco, sempre sul pezzo quando veste la maglia della sua selezione.

Scontati i nomi di Bellingham e Foden per quanto riguarda i tiri in porta – entrambi dovrebbero provarci almeno in un paio di occasioni – mentre stuzzica l’opzione Stones: contro la Slovacchia l’Inghilterra ha segnato su due calci d’angolo ed il difensore centrale, ottimo colpitore di testa, potrebbe impegnare l’estremo difensore elvetico Sommer. Sembrano esserci, invece, tutti i presupposti affinché l’esterno svizzero Ndoye replichi l’ottima prestazione offerta contro l’Italia: almeno tre tiri totali per il giocatore del Bologna. Gli altri che potrebbero creare non pochi pericoli alla retroguardia inglese sono Aebischer e Vargas, quest’ultimo autore di un gran gol contro gli azzurri. Dopo non aver rimediato neppure un giallo sabato scorso, la Svizzera quasi certamente tornerà a collezionarne qualcuno: rischiano Xhaka e Rodriguez. Tra gli inglesi invece Rice è il candidato numero uno per finire nel taccuino del direttore di gara.

