40 milioni e colpo Calafiori: la Juve beffata dalla rivale

Calciomercato Juventus, scatta l’effetto domino – con 40 milioni di euro – e i bianconeri potrebbero essere beffati dalla rivale.

Si parla da un po’ di tempo di un possibile arrivo in bianconero di Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna, inventato da Thiago Motta centrale dopo che lo stesso per tutta la sua finora breve carriera ha fatto l’esterno a sinistra, lascerà quasi sicuramente gli emiliani.

Non che la squadra di Italiano non lo vorrebbe tenere, ma rifiutare un’offerta che va dai 35milioni di euro a salire – questa la quotazione – è difficile. Anzi, oseremmo dire impossibile. Insomma, serve solamente del tempo per capire dove effettivamente andrà a giocare Calafiori l’anno prossimo e come detto si è parlato di un forte interesse della Juventus, datato ormai più di un mese, anche per via dell’approdo di Motta sulla panchina. Non si è trovato l’accordo economico per ora, e quindi rimangono in gioco tutte le altre. Tant’è che si potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolge anche il Milan. E andiamo a vedere come.

Calafiori al Milan, ecco la situazione

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio in casa rossonera del difensore tedesco Malick Thiaw. Indiscrezioni di mercato che sono state confermate da diversi quotidiani con il Newcastle pronto a prendere il giocatore per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 30milioni di euro. Tantissimi soldi che Ibrahimovic, che sembra avere un’importante parola sul mercato del Milan, potrebbe indirizzare proprio in casa Bologna, aggiungendo qualcosa, per chiudere immediatamente la situazione Calafiori e non portarla troppo alle lunghe.

Davanti a 40milioni di euro gli emiliani non opporrebbero nessuna resistenza all’addio, e probabilmente nemmeno Calafiori (che lo scorso anno era stato accostato al Milan come vice Hernandez) direbbe di no. Una situazione che insomma potrebbe trovare uno sbocco nello spazio di pochissimo tempo. Con la

, che ha inizialmente deciso di dedicarsi all’innesto in mezzo al campo, bruciata dalla forte accelerazione del Milan pronto a ribaltare le carte in tavola.