Lotto, 13mila euro con questi tre numeri su una sola ruota

Lotto, ecco l’ennesimo colpo incredibile con questo gioco che non smette mai di stupirci. Vinti 13mila euro con questi numeri. Che se fossimo in voi un pensierino ce lo faremmo

Prima di addentrarci nella clamorosa vincita, l’ennesima, che è stata piazzata con il gioco del Lotto, è meglio dare un poco di numeri sulla questione: nell’ultimo concorso, quello di giovedì scorso, l’estrazione ha regalato 4milioni di euro in tutta Italia. Una cifra incredibile.

Se non siete ancora convinti di buttare un euro ogni tanto – sì, perché chi gioca poi spesso, è indubbio, perde sempre – vi diciamo quanti soldi dall’inizio dell’anno sono stati vinti attraverso questo gioco che si è anche aggiornato inserendo il numero oro, che quindi aumenta la possibilità di vincita e aumenta anche la quantità di soldi che si possono vincere: dall’inizio del 2024 sono stati portati a casa dagli italiani la bellezza di 579 milioni di euro. Detto questo, andiamo a leggere insieme adesso, così come riportato da Sassarioggi, l’ultima vincita clamorosa che ha baciato la Sardegna.

Lotto, il terno regala più di 13mila euro

Un terno secco, giocato a Sassari, che ha regalato ad un fortunato scommettitore precisamente 13.500euro. Una somma enorme con pochi euro investiti e con tre numeri centrati sulla ruota di Palermo. Da un’isola all’altra, perché è così anche che ogni tanto succedono le cose belle che ognuno ricorda nella propria vita. Ma di che numeri parliamo? Eccovi serviti.

Il terno è stato centrato con il 4, il 12 e il 33. Tre numeri bassi che però sono usciti sulla ruota siciliana e che hanno permesso di vincere una bella somma che aiuterà in questa estate, sicuramente, a programmare quelle che sono le vacanze. Con tutti questi soldi viene fuori un bel viaggio, magari quello sognato una vita e che senza soldi sarebbe stato impossibile fare. O magari, senza pensare a questo, potrebbe aiutare anche queste persone nella quotidianità. Com’è e come non è, rimane la vincita. E auguri a chi è riuscito a centrarla.