Cannavaro dalla parte di Garcia: “Il Napoli verrà fuori”

A quanto pare, almeno per ora, Rudi Garcia rimarrà al suo posto, sulla panchina del Napoli, anche se pochi giocatori dovrebbero essersi schierati dalla sua parte: Cannavaro crede che possa risollevarsi…

Fabio Cannavaro, ex Napoli, Parma, Inter e Juve, e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay per parlare della complicata situazione della sua vecchia squadra (che è anche la sua squadra del cuore).

Pur non essendo entusiasta dell’avvio in campionato con Rudi Garcia al comando, Fabio Cannavaro spera ancora che il Napoli possa ritrovare la giusta rotta e che l’allenatore francese riesca a ottenere risultati importanti. L’ambiente non è così tranquillo, e il contesto può di certo compromettere gli sforzi di Garcia.

“Sicuramente è un momento difficile“, ha dichiarato Cannavaro, “dove non si riesce a trovare la continuità. Sono arrivate delle sconfitte inaspettate, però la squadra resta forte e competitiva. Quindi, a mio giudizio, sicuramente troveranno il modo di venirne fuori”.

“Dico la verità: non mi aspettavo tutte queste difficoltà da parte del Napoli di Garcia“, ha continuato Cannavaro. “Ma il fatto che Rudi Garcia sia venuto dopo Spalletti può essere stato un problema. Sia mister Garcia che mister Spalletti sono due tecnici preparati. Ma Spalletti ha tanta esperienza, ha dimostrato il suo valore, ha vinto un campionato, e quando si vince il campionato e arriva un allenatore nuovo è sempre più complicato“.

Il giudizio di Cannavaro su Garcia: “Può risolvere la situazione complicata“

C’è chi parla di una situazione abbastanza caotica a Napoli. Il no di Antonio Conte all’offerta del presidente azzurro ha portato alla conferma (a tempo) di Garcia, che comunque appare poco contento e motivanto dopo essersi sentito a un passo dall’esonero. Nelle scorse ore De Laurentiis ha chiamato i senatori della squadra per capire quale sia il loro umore e invitarli a essere più collaborativi.

Secondo alcune voci lo spogliatoio sarebbe spaccato, con molti elementi, fra cui Osimhen, Anguissa e Mario Rui, apertamente socontenti dell’arrivo dell’allenatore francese. Ma Cannavaro spera ancora che possa tornare l’armonia.

“Però, come ho detto prima, la squadra resta forte e vediamo come ne verranno fuori. Io credo che la situazione possa essere risolta. Serve innanzitutto un po’ di tranquillità”, ha spiegato l’intervistato.

L’ex Napoli e Juventus ha poi parlato della prossima sfida importante di campionato, ovvero la partita fra Milan e Juventus che si giocherà il 22 ottobre, dopo la sosta delle Nazionali. “Siamo all’inizio campionato, ma Milan-Juventus è sempre una partita dove si affrontano due società importanti, e sicuramente sarà una partita spettacolare”, ha detto l’ex difensore.