Il Napoli è rimasto senza allenatore: “Ha bruciato Rudi Garcia”

Non è affatto chiaro che cosa farà ora Rudi Garcia, dopo essere stato formalmente delegittimato (o bruciato) come allenatore da De Laurentiis.

Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’approdo di Antonio Conte al Napoli appariva poco probabile ma non impossibile, almeno prima della smentita giunta, via social, da parte dello stesso tecnico salentino. “Mi sembrava possibile, lo confesso. Parlo dell’approdo di Conte al Napoli. Ma adesso mi chiedo come si andrà avanti: Garcia è ancora l’allenatore giusto per gli azzurri?”

“Per il tecnico, la situazione, diventa difficile da gestire adesso, anche perché ci sono dieci giorni senza partite”, ha continuato Biasin, che ha poi puntato il dito contro Aurelio De Laurentiis, a suo giudizio responsabile di esternazioni poco prudenti.

“Le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis sono gravi, vanno giudicate come un errore. Ci sono molti allenatori che dopo risultati negativi riscono a risollevarsi. Prendete quelli che si sono tirati fuori da momenti di difficoltà. Pensate ad Inzaghi… Ma Marotta mai lo ha messo in discussione pubblicamente. Ieri Aurelio De Laurentiis lo ha bruciato, Garcia”.

“Conte al Napoli, con quel gruppo, avrebbe fatto benissimo, anche se le sue idee non si adattano benissimo alla situazione degli azzurri. Magari avrebbe potuto giocare con il 3-4-3, come ha provato a fare anche con il Tottenham”, ha aggiunto il giornalista.

Garcia bruciato: “Chiunque dopo Spalletti avrebbe avuto delle difficoltà“

“Diciamo che al di là degli errori innegabili di Garcia, chiunque dopo Spalletti avrebbe avuto le stesse difficoltà del francese“, ha proseguito l’intervistato. “Allo stesso modo mi sento di dire che chiunque dopo Garcia non potrà non far meglio: la situazione è compromessa”.

“Può essere successa qualunque cosa tra De Laurentiis e il Napoli. Magari c’entra anche il decreto crescita. Il Napoli ha costruito le sue fortune con affari di mercato incredibili, come è stato per Kim. Nella testa di De Laurentiis, secondo me, ma non solo, c’è la volontà di monetizzare“.

Per Biasin, quindi, il presidente del Napoli, già reo di aver “bruciato” Garcia, vorrebbe ora cedere uno tra Victor Osimhen e Kvaratskhelia. “E una situazione del genere non è il massimo per uno come Conte”. Per ora, l’ex Roma continua ad allenare a Napoli, anche se con pochi uomini a disposizione. Gli insider parlando di un tecnico cupo e sempre più nervoso. E prevedono un cambio di atteggiamento nei confronti di squadra e ambiente.