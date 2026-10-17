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Pronostico Celta Vigo-Alavés: colpo in canna nonostante la quota in salita

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Celta Vigo-Alavés è una gara per la nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

La sconfitta arrivata nel finale contro la Juventus non peserà per il Celta Vigo. Errori individuali, soprattutto quelli di Marcos Alonso, hanno permesso ai bianconeri di portarsi a casa l’intero malloppo. Ma questo Celta, nonostante i molti pareggi in campionato, ha dimostrato comunque di essere una squadra viva.

Pronostico Celta Vigo-Alavés
Pronostico Celta Vigo-Alavés: colpo in canna nonostante la quota in salita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è invece un momento positivissimo per l’Alavés, nonostante gli undici punti in classifica e il settimo posto. Nessuna vittoria nelle ultime quattro partite per gli ospiti, che stanno pagando un avvio di campionato sicuramente al di sopra delle aspettative. Sicuramente il fatto di aver giocato giovedì sera nelle gambe del Celta un poco potrebbe pesare, ma la testa dei giocatori che andranno ad affrontare questa partita sarà sicuramente libera da brutti pensieri. Sì, se qualche dubbio sulla temuta della squadra ci sarebbe potuto essere visti gli 8 punti messi in cascina dopo otto giornate ci poteva stare, la bella prestazione contro la Juve ha comunque fatto alzare il livello di autostima. Sì, nonostante la sconfitta.

L’Alavés tra le altre cose, quando ha giocato su questo campo, nel corso delle ultime 17 partite, ha vinto solamente due volte. Numeri che ci indicano, pure, un campo assai ostico per la formazione ospite.

Come vedere Celta Vigo-Alavés in diretta tv e streaming

Come vedere Betis-Barcellona
Come vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Celta Vigo-Alavés, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria del Celta Vigo è quotata 2.15 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Una vittoria importante per il Celta Vigo, dentro una gara che dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Alavés

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Jutgla, Swedberg.
ALAVES (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Valentini, Otto; Protesoni, Suarez, Blanco, Ibanesz, Rebbach; Martinez, Boye. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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