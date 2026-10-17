Pronostico Celta Vigo-Alavés: colpo in canna nonostante la quota in salita

Celta Vigo-Alavés è una gara per la nona giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La sconfitta arrivata nel finale contro la Juventus non peserà per il Celta Vigo. Errori individuali, soprattutto quelli di Marcos Alonso, hanno permesso ai bianconeri di portarsi a casa l’intero malloppo. Ma questo Celta, nonostante i molti pareggi in campionato, ha dimostrato comunque di essere una squadra viva.

Non è invece un momento positivissimo per l’Alavés, nonostante gli undici punti in classifica e il settimo posto. Nessuna vittoria nelle ultime quattro partite per gli ospiti, che stanno pagando un avvio di campionato sicuramente al di sopra delle aspettative. Sicuramente il fatto di aver giocato giovedì sera nelle gambe del Celta un poco potrebbe pesare, ma la testa dei giocatori che andranno ad affrontare questa partita sarà sicuramente libera da brutti pensieri. Sì, se qualche dubbio sulla temuta della squadra ci sarebbe potuto essere visti gli 8 punti messi in cascina dopo otto giornate ci poteva stare, la bella prestazione contro la Juve ha comunque fatto alzare il livello di autostima. Sì, nonostante la sconfitta.

L’Alavés tra le altre cose, quando ha giocato su questo campo, nel corso delle ultime 17 partite, ha vinto solamente due volte. Numeri che ci indicano, pure, un campo assai ostico per la formazione ospite.

Come vedere Celta Vigo-Alavés in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Alavés, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Celta Vigo è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una vittoria importante per il Celta Vigo, dentro una gara che dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Alavés

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Jutgla, Swedberg.

ALAVES (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Valentini, Otto; Protesoni, Suarez, Blanco, Ibanesz, Rebbach; Martinez, Boye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1