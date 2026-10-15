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Pronostico Everton-Chelsea: una gara con vista top 4

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Everton-Chelsea è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Everton e Chelsea si affronteranno sabato 17 ottobre con un obiettivo comune: quello, vale a dire, di entrare nella top 4 della Premier League. Tra le due squadre c’è una distanza infinitesimale in termini di classifica ed entrambe arrivano alla sfida mosse da motivazioni importanti, seppur con segnali differenti nelle ultime uscite. I padroni di casa hanno costruito il proprio avvio sulla solidità, mentre gli ospiti stanno cercando di trasformare il potenziale offensivo in una maggiore continuità di risultati.

Everton
Pronostico Everton-Chelsea: una gara con vista top 4 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Everton di David Moyes ha iniziato il campionato senza sconfitte, collezionando due vittorie e quattro pareggi. La squadra ha dimostrato di saper restare compatta e di voler concedere ben poco agli avversari, qualità che le hanno permesso di mantenersi a ridosso della zona Champions. Il pareggio per 2-2 contro l’Hull City ha però lasciato qualche rimpianto dopo il successo interno contro l’Ipswich. Davanti al proprio pubblico, i Toffees proveranno a sfruttare l’organizzazione difensiva per contenere un avversario ricco di soluzioni offensive.

Il Chelsea arriva invece dalla convincente vittoria per 5-1 contro il Bournemouth, una risposta importante dopo il pesante 3-0 subito dal Brentford. La squadra di Xabi Alonso dispone di un reparto avanzato capace di creare occasioni e di colpire in più modi, ma deve ancora trovare un equilibrio difensivo costante. La trasferta contro un Everton finora imbattuto rappresenta un test significativo: serviranno pazienza e attenzione per evitare di concedere spazi ai padroni di casa.

Come vedere Everton-Chelsea in diretta tv e streaming

Chelsea
Come vedere Everton-Chelsea in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Everton-Chelsea si gioca sabato alle 13:30 (ora italiana) all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, per gli abbonati ai rispettivi servizi compatibili.

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Il pronostico

L’Everton ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di livello grazie alla compattezza e alla continuità del proprio rendimento. Il Chelsea, tuttavia, arriva da una prestazione offensiva convincente e dispone di una maggiore varietà di soluzioni. La differenza potrebbe emergere nella capacità degli ospiti di gestire le fasi della partita senza concedere troppe occasioni.

La scelta è Chelsea vincente o pareggio. I Blues hanno le risorse per evitare la sconfitta anche su un campo impegnativo, ma la solidità dell’Everton suggerisce di non escludere un risultato in equilibrio. È probabile una gara combattuta, nella quale la qualità offensiva degli ospiti potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Everton-Chelsea

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.
CHELSEA (3-4-2-1): Martínez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Henderson, Caicedo, Chavarría; Palmer, Rogers; Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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