Pronostico Colonia-Borussia Mönchengladbach: punti pesanti in palio nel derby della paura

Colonia-Borussia Mönchengladbach è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il derby renano mette di fronte due squadre che hanno bisogno di ritrovare certezze: da una parte c’è il Colonia, che ha cominciato il campionato con una vittoria contro l’Hoffenheim ma che, nelle tre giornate successive, ha raccolto un solo punto, perdendo contro Stoccarda e Amburgo e pareggiando con il Werder Brema. I biancorossi sono tredicesimi con 4 punti e devono soprattutto migliorare la tenuta difensiva, atteso che nelle ultime gare hanno concesso troppe occasioni agli avversari.
Il Borussia Mönchengladbach, dal canto suo, vive una situazione ancora più complicata. Quattro sconfitte nelle prime quattro giornate hanno lasciato la squadra all’ultimo posto, senza punti e con una difesa che ha incassato ben 16 reti. Il pesante ko contro il Mainz ha accelerato il cambio in panchina: Alexander Blessin è chiamato a dare una scossa immediata a un gruppo che finora ha faticato sia nella fase di non possesso sia nella gestione dei momenti difficili. Le amichevoli disputate durante la pausa hanno portato una vittoria e un pareggio, ma il campionato rappresenta un banco di prova completamente diverso.
Il Colonia parte con un piccolo vantaggio sul piano della forma e potrà contare sul sostegno del proprio pubblico. Tuttavia, il derby arriva in un momento in cui la pressione è alta per entrambe: i padroni di casa vogliono interrompere la serie negativa, mentre il Gladbach non può permettersi un’altra giornata senza punti. Il cambio di allenatore e l’urgenza di reagire rendono gli ospiti una squadra difficile da valutare, ma anche potenzialmente più motivata a cercare un risultato positivo.
Come vedere Colonia-Borussia in diretta tv e streaming
La sfida tra Colonia e Borussia Mönchengladbach è in programma domenica 11 ottobre alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Borussia Mönchengladbach può uscire da questa trasferta con un risultato positivo, evitando la sconfitta. Il cambio in panchina potrebbe dare una scossa alla squadra, che finora ha pagato soprattutto le fragilità difensive. Il Colonia parte con qualche certezza in più, ma anche i padroni di casa stanno concedendo troppo agli avversari.
La partita potrebbe quindi chiudersi in parità, con il Borussia capace di sfruttare la necessità di reagire e il Colonia intenzionato a non rischiare troppo davanti al proprio pubblico.
Le probabili formazioni di Colonia e Borussia Mönchengladbach
COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Mensah; Skhiri, Krauß; Maina, Moore, El Mala; Bülter.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Itakura, Leszczyński, Diks; Konoplya, Sander, Stöger, Ullrich; Hack, Bolin; Kleindienst.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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