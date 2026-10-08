I pronostici di giovedì 8 ottobre: ancora Brasileirao

I pronostici di giovedì 8 ottobre, in Brasile si continua a giocare: il piatto forte della ventinovesima giornata è senza dubbio la sfida tra il Santos di Neymar e il Flamengo capolista.

Prima di spostarci definitivamente in Europa con l’inizio del weekend, che coinciderà con la ripresa di tutti i principali campionati del vecchio continente, restiamo focalizzati sul Sudamerica. Ed in particolare sul Brasile.

Nella seconda tornata di match validi per la ventinovesima giornata del Brasileirao la sfida tra Santos e Flamengo non può di certo passare inosservata. Da un lato la capolista, dall’altra una squadra che sta cercando di risalire la china affidandosi all’estro di calciatori del calibro di Neymar e Gabigol (quest’ultimo, tra l’altro, ex di turno).

Rispetto al Mengao, il Santos ha disputato un incontro ufficiale nello scorso fine settimana, recuperando il match con il San Paolo: al Morumbi è arrivata la quinta vittoria di fila in campionato, decisa da una doppietta di Gabigol (1-2). È un momento indubbiamente fantastico per la truppa di Cuca, che ha già archiviato la delusione per l’eliminazione dalla Copa Sudamericana con l’Atletico Mineiro.

La sensazione è che il Peixe in casa venderà cara la pelle, ma il Flamengo ha una rosa infinita e una solidità mentale invidiabile. Non è da escludere una gara combattuta e con entrambe a segno. Il Santos segna da cinque gare di fila e davanti ai propri tifosi troverà sicuramente la via della rete, difficile che non ci riesca pure la prima della classe, miglior attacco del Brasileirao con 55 gol in 28 gare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1.5 in Fluminense-Coritiba, Brasileirao, ore 02:30

Vincenti

KUPS (in KuPS-Oulu, Veikkausliiga, ore 18:00)

(in KuPS-Oulu, Veikkausliiga, ore 18:00) ORDUSPOR 1967 (in Orduspor-Karadeniz Eregli, Turkiye Kupasi, ore 19:00)

(in Orduspor-Karadeniz Eregli, Turkiye Kupasi, ore 19:00) PALMEIRAS (in Palmeiras-Bahia, Brasileirao, ore 02:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Denizli Idman Yurdu-Serikspor , Turkiye Kupasi, ore 16:00

, Turkiye Kupasi, ore 16:00 Shamrock Rovers-Drogheda United, Premier Division Irlanda, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Santos-Flamengo , Brasileirao, ore 00:30

, Brasileirao, ore 00:30 Athletico Paranaense-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 01:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.50 GOLDBET ; 7.66 SPORTBET; 7.50 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in CFR Cluj-Universitatea Cluj, Superliga Romania, ore 19:30