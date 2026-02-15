I pronostici di domenica 15 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 15 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, FA Cup, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1
La domenica di Serie A propone ben cinque partite e un big match serale molto importante per l’alta classifica, che mette di fronte il Napoli di Conte – falcidiato dagli infortuni e recentemente eliminato anche dalla Coppa Italia – e la Roma in ripresa nell’ultimo periodo anche per merito del nuovo acquisto Malen.
La Premier League è ferma, in campo la FA CUP con l’Arsenal che non dovrebbe avere problemi in casa contro il Wigan. Vittorie probabili per il Feyenoord in Eredivisie e per il Lione in Ligue 1, rispettivamente contro GA Eagles e Nizza.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata agli expected goals e alle quote in calo, occhio a Telstar-FC Twente e Lipsia-Wolfsburg. Atteso almeno un gol per squadra in Torino-Bologna, Stoke City-Fulham e Maiorca-Betis.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL in Napoli-Roma, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- PARMA o PAREGGIO (in Parma-Verona, Serie A, ore 15:00)
- FEYENOORD (in Feyenoord-GA Eagles, Eredivisie, ore 12:15)
- LIONE (in Lione-Nizza, Ligue 1, ore 20:45)
Maggiori informazioni sui bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Arsenal-Wigan, FA Cup, ore 17:30
- Telstar-FC Twente, Eredivisie, ore 14:30
- Lipsia-Wolfsburg, Bundesliga, ore 17:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Torino-Bologna, Serie A, ore 18:00
- Stoke City-Fulham, FA Cup, ore 15:00
- Maiorca-Betis, Liga, ore 21:00
Il “clamoroso”
• X in Cremonese-Genoa, Serie A, ore 15:00