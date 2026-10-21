Pronostico Sturm Graz-Marsiglia: rimangono a zero

Sturm Graz-Marsiglia è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due squadre che in Europa League hanno zero punti. Ed è clamoroso il fatto che il Marsiglia, non tanto contro il Besiktas ma soprattutto contro l’Olympiakos in casa, non sia riuscito a prendersi almeno un pareggio.

In campionato per i francesi le cose stanno decisamente migliorando. E adesso c’è voglia di riprendere il cammino anche nella sfida europea contro gli austriaci. E’ dalla stagione 99-2000 che lo Sturm non riesce a vincere contro formazioni francesi: due pareggi e tre sconfitte. Mentre l’ultima partita in questa Terra del Marsiglia è del 2018, quando perse contro il Salisburgo.

I numeri ci dicono che ci possiamo aspettare senza dubbio almeno una partita da GOL. Sì, entrambe sotto l’aspetto realizzativo hanno ingranato – in campionato, ovviamente – e possono regalare lo spettacolo che serve a questa competizione. Ma in questo caso ci sentiamo di andare oltre, perché il Marsiglia in rosa ha dei giocatori di altissima qualità e la vittoria in campionato dello scorso fine settimana ha dato sorrisi ad una squadra che ha solo bisogno di esaltarsi per centrare la prima affermazione in questo contesto. Quindi sì, il colpo esterno ci piace.

Come vedere Sturm Graz-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Sturm Graz-Marsiglia è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 1.9 8su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Dentro un match sicuramente da tre reti complessive e da un gol per squadra, il Marsiglia dovrebbe riuscire a trovare la prima vittoria e i primi punti della propria campagna europea. Sturm Graz, invece, fermo a zero.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Marsiglia

STURM GRAZ (3-4-2-1): Khudaykov; Malic, Quarshie, Koller; Heil, Weinhandl, Gorenc, Balbo; Seidl, Matoshi; Diakite.

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Riley, Kondogbia, Emerson; Nnadi, Kamissoko; Harit, Abdelli, Paixao; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2