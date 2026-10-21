Pronostico Sturm Graz-Marsiglia: rimangono a zero

Sturm Graz-Marsiglia è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Due squadre che in Europa League hanno zero punti. Ed è clamoroso il fatto che il Marsiglia, non tanto contro il Besiktas ma soprattutto contro l’Olympiakos in casa, non sia riuscito a prendersi almeno un pareggio.
In campionato per i francesi le cose stanno decisamente migliorando. E adesso c’è voglia di riprendere il cammino anche nella sfida europea contro gli austriaci. E’ dalla stagione 99-2000 che lo Sturm non riesce a vincere contro formazioni francesi: due pareggi e tre sconfitte. Mentre l’ultima partita in questa Terra del Marsiglia è del 2018, quando perse contro il Salisburgo.
I numeri ci dicono che ci possiamo aspettare senza dubbio almeno una partita da GOL. Sì, entrambe sotto l’aspetto realizzativo hanno ingranato – in campionato, ovviamente – e possono regalare lo spettacolo che serve a questa competizione. Ma in questo caso ci sentiamo di andare oltre, perché il Marsiglia in rosa ha dei giocatori di altissima qualità e la vittoria in campionato dello scorso fine settimana ha dato sorrisi ad una squadra che ha solo bisogno di esaltarsi per centrare la prima affermazione in questo contesto. Quindi sì, il colpo esterno ci piace.
Come vedere Sturm Graz-Marsiglia in diretta tv e in streaming
La sfida Sturm Graz-Marsiglia è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Marsiglia è quotata 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 1.9 8su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.
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Il pronostico
Dentro un match sicuramente da tre reti complessive e da un gol per squadra, il Marsiglia dovrebbe riuscire a trovare la prima vittoria e i primi punti della propria campagna europea. Sturm Graz, invece, fermo a zero.
Le probabili formazioni di Sturm Graz-Marsiglia
STURM GRAZ (3-4-2-1): Khudaykov; Malic, Quarshie, Koller; Heil, Weinhandl, Gorenc, Balbo; Seidl, Matoshi; Diakite.
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Riley, Kondogbia, Emerson; Nnadi, Kamissoko; Harit, Abdelli, Paixao; Gouiri.
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