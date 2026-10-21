Home » CALCIO » Pronostico Sturm Graz-Marsiglia: rimangono a zero

Pronostico Sturm Graz-Marsiglia: rimangono a zero

di

Sturm Graz-Marsiglia è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due squadre che in Europa League hanno zero punti. Ed è clamoroso il fatto che il Marsiglia, non tanto contro il Besiktas ma soprattutto contro l’Olympiakos in casa, non sia riuscito a prendersi almeno un pareggio.

Pronostico Sturm Graz-Marsiglia
Pronostico Sturm Graz-Marsiglia: rimangono a zero (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In campionato per i francesi le cose stanno decisamente migliorando. E adesso c’è voglia di riprendere il cammino anche nella sfida europea contro gli austriaci. E’ dalla stagione 99-2000 che lo Sturm non riesce a vincere contro formazioni francesi: due pareggi e tre sconfitte. Mentre l’ultima partita in questa Terra del Marsiglia è del 2018, quando perse contro il Salisburgo.

I numeri ci dicono che ci possiamo aspettare senza dubbio almeno una partita da GOL. Sì, entrambe sotto l’aspetto realizzativo hanno ingranato – in campionato, ovviamente – e possono regalare lo spettacolo che serve a questa competizione. Ma in questo caso ci sentiamo di andare oltre, perché il Marsiglia in rosa ha dei giocatori di altissima qualità e la vittoria in campionato dello scorso fine settimana ha dato sorrisi ad una squadra che ha solo bisogno di esaltarsi per centrare la prima affermazione in questo contesto. Quindi sì, il colpo esterno ci piace.

Come vedere Sturm Graz-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Sturm Graz-Marsiglia è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 1.98 su GoldbetLottomatica e a 1.9 8su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Dentro un match sicuramente da tre reti complessive e da un gol per squadra, il Marsiglia dovrebbe riuscire a trovare la prima vittoria e i primi punti della propria campagna europea. Sturm Graz, invece, fermo a zero.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Marsiglia

STURM GRAZ (3-4-2-1): Khudaykov; Malic, Quarshie, Koller; Heil, Weinhandl, Gorenc, Balbo; Seidl, Matoshi; Diakite.
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Riley, Kondogbia, Emerson; Nnadi, Kamissoko; Harit, Abdelli, Paixao; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Parma-Torino

Pronostico Parma-Torino: per Gilardino è complicato

Pronostico Monza-Cagliari

Pronostico Monza-Cagliari: c’è la quota in calo

Pronostico Juventus-Lazio

Pronostico Juventus-Lazio: Gattuso alla ricerca del poker