Pronostico OFI Creta-Bayer Leverkusen: punteggio pieno e statistica immacolata

OFI Creta-Bayer Leverkusen è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Cinque vittorie di fila in stagione per il Bayer Leverkusen, che si presenta sul campo dell’OFi Creta da favorito assoluto e con la possibilità di inserire la sesta marcia. I tedeschi sono una delle candidate ad arrivare in fondo a questa manifestazione, nonostante, c’è da dirlo, non è che facciano la “paura” degli anni passati.
Per l’OFI Creta è uno dei momenti più complicati della propria annata: parliamo di una squadra che si presenta a questo appuntamento così importante dopo tre sconfitte. Vabbè, i greci sono alla prima apparizione nel tabellone principale di una manifestazione così importante e indubbiamente pagheranno dazio da qui alla fine delle partite. L’esperienza del Leverkusen (secondo in classifica con sei punti alle spalle solamente della Juventus, i tedeschi però non hanno subito nemmeno un gol) è un fattore determinante in partite del genere. Ma anche la qualità della rosa è totalmente diversa.
Non ci aspettiamo, quindi, niente di diverso da quello che è un pronostico che appare scontato. Troppo netti i valori in campo. La differenza è enorme. Insomma, il Leverkusen rimarrà senza dubbio a punteggio pieno.
Come vedere OFI Creta-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming
La sfida OFI Creta-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Bayer Leverkusen sicuramente vincente. I motivi ve li abbiamo spiegati prima. Occhio anche alla possibilità che i tedeschi possano portare dalla loro parte l’intera posta in palio senza nemmeno subire una rete. Le percentuali in questo caso sono molto alte.
Le probabili formazioni di OFI Creta-Bayer Leverkusen
OFI CRETA (3-4-2-1): Christogeorgeos; Kostoulas, Nikolauou, Krizmanic; Gonzalez, Karachalios, Kanellopuolos, Athanasiou; NUsa, Chatzigiovanis; Kodro.
BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Garcia, Fernandez; Diaby, Maza, Moreira; Schick.
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