Pronostico Lech Poznan-Sunderland: una vittoria per scacciare i fantasmi

Lech Poznan-Sunderland è una partita della terza giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Sunderland e Lech arrivano a Poznan con due stati d’animo praticamente opposti: gli inglesi scenderanno in campo con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva in Europa League, mentre i loro avversari sono in cerca dei primi punti dopo un avvio complicato. I polacchi hanno perso le prime due gare contro Crystal Palace e Bayer Leverkusen, entrambe con il punteggio di 4-0, ma in campionato hanno reagito con tre successi consecutivi, culminati nel 6-1 contro il Korona. Gli inglesi hanno invece superato l’AZ Alkmaar per 1-0 e il Torreense per 2-1, confermando un rendimento europeo decisamente migliore rispetto a quello in Premier League.

La squadra di casa ha ritrovato fiducia grazie ai risultati nazionali e può contare su un attacco capace di produrre gol in serie. Il Sunderland, dal canto suo, sta attraversando un periodo difficile in campionato, con quattro sconfitte consecutive contro Brighton, Manchester City, Arsenal e Bournemouth. Il percorso continentale offre però una prospettiva diversa: sei punti nelle prime due giornate rappresentano una base importante per affrontare la trasferta polacca con ambizione. Il Lech dovrà evitare gli errori difensivi che hanno pesato nelle prime uscite europee.

La partita si preannuncia interessante proprio per la differenza tra i risultati ottenuti nelle rispettive competizioni. Il Lech ha mostrato segnali di ripresa e giocherà davanti al proprio pubblico, ma il Sunderland ha dimostrato di saper gestire le gare europee e può sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Certo è che la maggiore solidità mostrata dagli inglesi in Europa rappresenta un elemento importante nella valutazione del confronto.

Come vedere Lech Poznan-Sunderland in diretta tv e streaming

La partita tra Lech Poznan e Sunderland è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet.

Il pronostico

Il Sunderland parte con il vantaggio di aver vinto entrambe le prime partite europee, mentre il Lech Poznan deve ancora trovare il primo risultato positivo nella competizione. Le tre vittorie consecutive dei polacchi in campionato sono un segnale incoraggiante, ma le difficoltà difensive emerse contro Crystal Palace e Leverkusen restano un aspetto da considerare.

Riteniamo verosimile, al netto di tutte queste considerazioni, una vittoria del Sunderland. Gli inglesi hanno mostrato maggiore affidabilità in Europa e possono approfittare delle incertezze dei padroni di casa, pur dovendo fare attenzione alla ritrovata vena realizzativa del Lech. Il risultato più plausibile è un successo esterno con un margine contenuto.

Le probabili formazioni di Lech Poznan-Sunderland

LECH POZNAN (4-2-3-1): Lis; Pereira, Skrzypczak, Yegbe, Gurgul; Murawski, Kozubal; Wålemark, Rodríguez, Palma; Ishak.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fée, Fofana; Tutierov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2