Pronostico Jablonec-Brighton: una striscia da difendere e un tabù da sfatare

Jablonec-Brighton è una partita della terza giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brighton arriva in Repubblica Ceca con una striscia di sei vittorie consecutive e un attacco capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Il successo per 5-0 contro il Crystal Palace, preceduto dal 4-0 sul Kauno Žalgiris in Conference League, conferma il momento particolarmente positivo della squadra inglese. Questo giovedì, però, il Jablonec proverà a sfruttare il fattore campo per frenare una delle formazioni più in forma del momento.

La squadra ceca ha perso 3-2 sia contro il Friburgo sia contro il Viktoria Plzeň, incassando due sconfitte che hanno lasciato rimpianti per il modo in cui sono maturate. Il rendimento europeo casalingo offre tuttavia motivi di fiducia: il Jablonec è imbattuto nelle ultime sette partite interne di Conference League e ha dimostrato di saper gestire gare complicate. Anche contro avversarie di livello superiore, la formazione di Luboš Kozel cercherà di restare in partita sfruttando organizzazione e ripartenze.

Il Brighton ha mostrato continuità offensiva e solidità difensiva, segnando con regolarità e concedendo pochissimo nelle ultime uscite. Il successo europeo per 4-0 contro il Kauno Žalgiris ha messo in evidenza la capacità degli inglesi di creare occasioni, mentre la goleada nel derby contro il Crystal Palace ha confermato la profondità delle alternative a disposizione di Fabian Hürzeler. Il Jablonec, dal canto suo, ha già dimostrato di poter trovare la via del gol anche contro avversarie più quotate, ma dovrà limitare gli spazi per evitare di essere travolto dal ritmo degli ospiti.

Come vedere Jablonec-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida tra Jablonec e Brighton è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton parte con i favori del pronostico grazie alla serie di vittorie consecutive, alla qualità del reparto offensivo e alla capacità di mantenere alta l’intensità per tutta la partita. La squadra inglese ha segnato nove gol nelle ultime due gare, senza subirne, e può mettere in difficoltà una difesa che ha incassato tre reti sia contro il Friburgo sia contro il Viktoria Plzeň.

Il Jablonec può comunque contare su un rendimento casalingo europeo convincente e proverà a rendere la gara più equilibrata. La maggiore continuità del Brighton e la profondità della rosa fanno però propendere per un successo esterno, con gli ospiti che, verosimilmente, saranno in grado di imporsi senza concedere troppe occasioni.

Le probabili formazioni di Jablonec-Brighton

JABLONEC (4-2-3-1): Hanuš; Cedidla, Tekijaški, Pavlović, Sláma; Sedláček, Okeke; Chanturishvili, Nebyla, Kuol; Růsek.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, Boscagli; Groß, Yalcouyé; Osman, O’Riley, Kostoulas; Rutter.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2