Pronostico Hoffenheim-Lione: è il festival del gol

Hoffenheim-Lione è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Due a due. Due a due. Tre a tre. Sono questi i risultati venuti fuori nei tre precedenti esistenti tra Hoffenheim e Lione, due squadre che hanno iniziato in maniera totalmente diversa questa manifestazione.
Sono fermi a quota zero i padroni di casa, mentre la truppa di Paulo Fonseca ha già collezionato sei punti. I tedeschi hanno vinto l’ultima gara di campionato in trasferta ma non vivono di certo un momento positivo, visto che prima del sorriso, inaspettato, del fine settimana, avevano messo da parte la bellezza di 4 sconfitte di fila. Il Lione dal proprio canto ha perso solamente una volta in stagione contro il Lens. E anche la classifica della Ligue 1 in questo momento sorride. Sta bene e gioca bene la truppa del tecnico portoghese che, però, qualcosa concede dietro. In sette delle ultime otto partite giocate dall’Hoffenheim, tra le altre cose, entrambe le formazioni hanno trovato la via della rete.
Diciamo che questa cosa è abbastanza delineata, quindi sì, sarà festival del gol pure stavolta. Ma c’è anche dell’altro, che vi diciamo nel nostro pronostico.
Come vedere Hoffenheim-Lione in diretta tv e in streaming
La sfida Hoffenheim-Lione è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 3.25 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Sempre la stessa storia. Entrambe a segno, gara da almeno tre reti complessive. Il Lione, però, ha la possibilità di rimanere a punteggio pieno e vedendo il momento Fonseca ci proverà sicuramente. E potrebbe pure riuscire nel suo intento.
Le probabili formazioni di Hoffenheim-Lione
HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Hranac, Machida, Rots; Avdullah, Prass; Conte, Asllani, Hlozek; Lemperle.
LIONE (4-2-3-1): Deschamps; Athekame, Mata, Niakhate, Abner; Tessmann, Bidstrup; Boudache, Nartey, Dduranville; Sulc.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus