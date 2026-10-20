Pronostico Berrettini-Jacquet: le chiavi della sfida di Lione

Berrettini-Jacquet è una partita valida per il primo turno dell’Atp di Lione: analisi dei precedenti, notizie e pronostico del match di martedì 20 ottobre.

Se la trasferta al di là dell’Oceano è stata per certi versi deludenti, quella in Giappone non è stata da meno. Ecco spiegato, quindi, perché Matteo Berrettini, in Francia, cercherà una cosa sola: la continuità che, nelle ultime settimane, è venuta a mancare per via delle eliminazioni premature dai tabelloni principali dei tornei ai quali ha partecipato.

All’Atp 250 di Lione, il romano debutterà contro il francese Kyrian Jacquet, che si è guadagnato un posto nel main draw superando le qualificazioni e che, per forza di cose, ha molta meno esperienza di quanta non ne abbia il martello romano. Per questo motivo, manco a dirlo, l’azzurro parte favorito, ma una precisazione è a tal proposito doverosa: questo non significa, infatti, che potrà sottovalutare il suo avversario, che oltretutto giocherà davanti al pubblico di casa e che arriva già con qualche partita nelle gambe.

A Shanghai, Berrettini aveva superato Aleksandar Kovacevic in rimonta, vincendo 6-7, 6-1, 6-4 e mettendo a segno ben 23 ace. Nel turno successivo, però, si era arreso a Brandon Nakashima per 7-6 7-5, senza riuscire a strappare il servizio allo statunitense. Il dato conferma quanto la battuta resti un elemento centrale nel tennis del romano, soprattutto quando affronta avversari capaci di reggere il confronto da fondo campo. Il francese sfodererà le sue armi migliori, essendo questa un’occasione importante che potrebbe offrirgli la possibilità di mettersi in evidenza sul circuito maggiore.

Berrettini-Jacquet: il pronostico

Il cemento indoor può favorire il tennis aggressivo di Berrettini, che dispone di una prima di servizio pesante e di un dritto capace di chiudere rapidamente gli scambi. Se riuscirà a comandare con il primo colpo dopo la battuta, il romano potrà limitare le iniziative del francese e gestire la partita senza esporsi a scambi troppo lunghi; Jacquet, dal canto suo, dovrà invece cercare di essere incisivo in risposta e sfruttare ogni eventuale passaggio a vuoto dell’azzurro.

La differenza di esperienza e la maggiore capacità di Berrettini di fare la differenza con il servizio rappresentano due elementi importanti in vista del debutto. Il francese può approfittare dell’entusiasmo e della familiarità con il torneo, ma l’italiano ha le armi per controllare il confronto. Il pronostico è quindi a favore di Berrettini, ma prevediamo al contempo un match da non meno di 18 game.

Berrettini in Berrettini-Jacquet