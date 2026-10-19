Pronostico Liverpool-Villarreal: Anfield banco di prova definitivo

Liverpool-Villarreal è una partita della terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Due vittorie nelle prime due giornate. Non v’è dubbio, alla luce di questo dato, che ora come ora l’obiettivo primario del Liverpool sia quello di proseguire la sua marcia in Europa con la stessa determinazione che l’ha animato fin qui. Queste prime due giornate hanno portato sei punti, grazie alle vittorie contro l’Atletico Madrid e il LASK Linz, superato con un largo 6-3. Ma c’è di più: la squadra inglese ha ritrovato fiducia anche in campionato, dove sabato ha battuto il Brentford per 2-1 dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. I Reds hanno vinto sei delle ultime otto partite disputate in tutte le competizioni e vogliono confermare il buon momento anche in Europa.

Il rendimento casalingo, tuttavia, suggerisce di non sottovalutare le difficoltà che possono emergere ad Anfield. Nelle prime cinque gare interne stagionali il Liverpool ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. In Champions League, però, il successo in rimonta contro l’Atletico Madrid ha dimostrato che la squadra sa reagire anche quando la partita si mette in salita. L’obiettivo sarà mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, evitando cali di tensione che potrebbero riaprire il confronto.

Il Villarreal arriva in Inghilterra dopo il pareggio senza reti contro l’Elche, risultato che ha lasciato gli spagnoli nella parte bassa della classifica della Liga. In Europa, invece, la vittoria per 3-1 contro il Napoli ha rilanciato le speranze di qualificazione dopo la sconfitta all’esordio contro il Borussia Dortmund. Il percorso recente è incoraggiante, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite dopo un avvio complicato, ma il rendimento esterno rimane un punto debole: gli spagnoli hanno vinto soltanto una delle prime sei trasferte stagionali. Ad Anfield servirà una prova solida per contrastare una squadra che, nonostante qualche difficoltà in casa, parte con i favori del pronostico.

Come vedere Liverpool-Villarreal in diretta tv e streaming

Liverpool-Villarreal si gioca martedì alle 21 ad Anfield, per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Liverpool ha le carte in regola per conquistare un altro successo europeo. Le due vittorie iniziali, il rendimento offensivo mostrato contro il LASK e il recente successo in Premier League costituiscono segnali positivi. Le assenze di Szoboszlai e Frimpong possono incidere sulle scelte, ma il gruppo dispone di alternative per affrontare una partita nella quale sarà importante trovare equilibrio tra spinta offensiva e attenzione difensiva.

Il Villarreal ha dimostrato di poter competere con avversari di livello, come conferma il successo sul Napoli, ma la trasferta di Anfield rappresenta un ostacolo impegnativo. Il Liverpool può sfruttare il fattore campo e la maggiore continuità mostrata nella competizione. Il pronostico è quindi orientato sulla vittoria del Liverpool.

Le probabili formazioni di Liverpool-Villarreal

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak. Allenatore: Iraola.

VILLARREAL (4-4-2): Júnior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Saliba, Comesaña, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. Allenatore: Pérez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1