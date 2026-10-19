I pronostici di lunedì 19 ottobre: Serie A, Premier League, Liga, Liga Portugal e Super Lig

I pronostici di lunedì 19 ottobre, la settima giornata del massimo campionato inglese si chiude a Londra: il Tottenham ha disperatamente bisogno dei tre punti.

La giornata numero sette della Premier League 2026-27 si chiude a Londra e più precisamente al Tottenham Hotspurs Stadium, dove gli Spurs andranno a caccia dei tre punti per dare una direzione diversa a una stagione cominciata tra difficoltà e risultati deludenti.

Il pari ottenuto una settimana fa a Old Trafford contro il Manchester United ha offerto un piccolo segnale di ripresa, ma non ha di certo cancellato l’avvio senza affermazioni in campionato.

Davanti al proprio pubblico, gli uomini di Roberto De Zerbi adesso sono chiamati a trasformare i progressi mostrati nell’ultima uscita in un successo – nel momento in cui scriviamo sono uno dei tre club a secco di vittorie in Premier – indispensabile per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica. Il neopromosso Coventry, invece, si presenta nella capitale inglese con un umore decisamente migliore. Dopo quattro sconfitte consecutive nelle prime giornate, gli Sky Blues hanno reagito conquistando due vittorie di fila: prima il successo esterno contro il Nottingham Forest, poi il convincente 4-1 rifilato al Newcastle. Una sequenza che ha restituito fiducia alla formazione di Frank Lampard e dimostrato come il salto di categoria, dopo le prime difficoltà, possa essere affrontato con maggiore efficacia.

La nostra scelta, però, ricade sul segno 1. Il Tottenham è favorito soprattutto per la qualità complessiva della rosa e per il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. E poi un altro passo falso farebbe seriamente vacillare la posizione dello stesso De Zerbi, che finora ha goduto della più totale fiducia da parte della società.

In Serie A, infine, si giocano due posticipi. Il Parma va a caccia dei primi punti dell’era Gilardino contro il Torino, mentre il Cagliari, una della grandi sorprese dei primi due mesi di campionato, può sognare il colpaccio in casa del Monza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+UNDER 3.5 in Monza-Cagliari, Serie A, ore 18:30

Vincenti

PARMA O PAREGGIO (in Parma-Torino, Serie A, ore 20:45)

(in Parma-Torino, Serie A, ore 20:45) TOTTENHAM (in Tottenham-Coventry, Premier League, ore 21:00)

(in Tottenham-Coventry, Premier League, ore 21:00) BRAGA (in Braga-Gil Vicente, Liga Portugal, ore 21:15)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Fayha-Al Ahli , Saudi Pro League, ore 17:05

, Saudi Pro League, ore 17:05 Jong Ajax-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Trabzonspor-Besiktas , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Rodez-Montpellier, Ligue 2, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 3.92 GOLDBET ; 4.20 SPORTBET; 3.92 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X+MULTIGOL 1-4 in Getafe-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00