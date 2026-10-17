Pronostico Nottingham Forest-Arsenal: la rincorsa passa da una trasferta insidiosa

Nottingham Forest-Arsenal è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Nottingham Forest ha bisogno di invertire la rotta per non ritrovarsi coinvolto nella lotta per la salvezza già nelle prime settimane della stagione. La squadra guidata da Oliver Glasner ha raccolto soltanto cinque punti nelle prime sei giornate e ha vinto una sola partita, imponendosi sul campo dell’Aston Villa. Dopo quel risultato, sono arrivate le sconfitte contro il Coventry e il Crystal Palace, quest’ultima per 3-1. Il rendimento altalenante ha frenato le ambizioni di una formazione che vuole migliorare il proprio cammino in campionato rispetto alla scorsa stagione.

L’impegno contro l’Arsenal rappresenta una prova impegnativa, soprattutto per una squadra che ha concesso troppo nelle ultime uscite. Il Nottingham Forest dovrà cercare di mantenere compattezza e limitare gli spazi a disposizione degli avversari, senza rinunciare alla possibilità di ripartire. Il sostegno del pubblico del City Ground può aiutare, ma servirà una prestazione più attenta rispetto a quella offerta contro il Crystal Palace. La capacità di reggere la pressione nei momenti difficili sarà uno degli aspetti decisivi.

L’Arsenal arriva invece con l’obiettivo di restare agganciato alla vetta. Dopo aver iniziato il campionato con quattro vittorie consecutive, la squadra di Mikel Arteta ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton, prima di ripartire con il successo per 2-1 sul Leeds. In Champions League è arrivata un’altra risposta convincente, con il 3-0 rifilato al Lille. I Gunners hanno quindi ritrovato fiducia e possono sfruttare la maggiore qualità della rosa, anche se il calendario ravvicinato impone attenzione nella gestione delle energie. Una vittoria in trasferta permetterebbe di continuare, appunto, la rincorsa al primo posto.

Come vedere Nottingham Forest-Arsenal in diretta tv e streaming

La partita tra Nottingham Forest e Arsenal è in programma domenica alle 17:30, ora italiana, al City Ground. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Arsenal parte favorito per qualità tecnica, profondità della rosa e rendimento complessivo. Il Nottingham Forest può provare a sfruttare il fattore campo, ma le recenti difficoltà difensive rappresentano un problema contro una squadra capace di creare occasioni con continuità. Il successo europeo contro il Lille ha inoltre dato ai Gunners un’ulteriore iniezione di fiducia.

Il pronostico è quindi orientato sulla vittoria dell’Arsenal. Gli ospiti hanno l’opportunità di mettere pressione al Manchester City e dovrebbero riuscire a imporre il proprio gioco contro un avversario ancora alla ricerca di certezze. Il Nottingham Forest può rendere la partita complicata se riuscirà a mantenere ordine e compattezza, ma i Gunners hanno le risorse per conquistare i tre punti.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Arsenal

NOTTINGHAM FOREST (4-5-1): Sels; Aina, Diomande, Murillo, Williams; McAtee, Schlager, Gibbs-White, Yates, Sangaré; Delap.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Merino; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2