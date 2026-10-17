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Pronostico Nottingham Forest-Arsenal: la rincorsa passa da una trasferta insidiosa

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Nottingham Forest-Arsenal è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Nottingham Forest ha bisogno di invertire la rotta per non ritrovarsi coinvolto nella lotta per la salvezza già nelle prime settimane della stagione. La squadra guidata da Oliver Glasner ha raccolto soltanto cinque punti nelle prime sei giornate e ha vinto una sola partita, imponendosi sul campo dell’Aston Villa. Dopo quel risultato, sono arrivate le sconfitte contro il Coventry e il Crystal Palace, quest’ultima per 3-1. Il rendimento altalenante ha frenato le ambizioni di una formazione che vuole migliorare il proprio cammino in campionato rispetto alla scorsa stagione.

Arsenal
Pronostico Nottingham Forest-Arsenal: la rincorsa passa da una trasferta insidiosa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’impegno contro l’Arsenal rappresenta una prova impegnativa, soprattutto per una squadra che ha concesso troppo nelle ultime uscite. Il Nottingham Forest dovrà cercare di mantenere compattezza e limitare gli spazi a disposizione degli avversari, senza rinunciare alla possibilità di ripartire. Il sostegno del pubblico del City Ground può aiutare, ma servirà una prestazione più attenta rispetto a quella offerta contro il Crystal Palace. La capacità di reggere la pressione nei momenti difficili sarà uno degli aspetti decisivi.

L’Arsenal arriva invece con l’obiettivo di restare agganciato alla vetta. Dopo aver iniziato il campionato con quattro vittorie consecutive, la squadra di Mikel Arteta ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton, prima di ripartire con il successo per 2-1 sul Leeds. In Champions League è arrivata un’altra risposta convincente, con il 3-0 rifilato al Lille. I Gunners hanno quindi ritrovato fiducia e possono sfruttare la maggiore qualità della rosa, anche se il calendario ravvicinato impone attenzione nella gestione delle energie. Una vittoria in trasferta permetterebbe di continuare, appunto, la rincorsa al primo posto.

Come vedere Nottingham Forest-Arsenal in diretta tv e streaming

Nottingham Forest
Come vedere Nottingham Forest-Arsenal in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita tra Nottingham Forest e Arsenal è in programma domenica alle 17:30, ora italiana, al City Ground. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Arsenal parte favorito per qualità tecnica, profondità della rosa e rendimento complessivo. Il Nottingham Forest può provare a sfruttare il fattore campo, ma le recenti difficoltà difensive rappresentano un problema contro una squadra capace di creare occasioni con continuità. Il successo europeo contro il Lille ha inoltre dato ai Gunners un’ulteriore iniezione di fiducia.

Il pronostico è quindi orientato sulla vittoria dell’Arsenal. Gli ospiti hanno l’opportunità di mettere pressione al Manchester City e dovrebbero riuscire a imporre il proprio gioco contro un avversario ancora alla ricerca di certezze. Il Nottingham Forest può rendere la partita complicata se riuscirà a mantenere ordine e compattezza, ma i Gunners hanno le risorse per conquistare i tre punti.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Arsenal

NOTTINGHAM FOREST (4-5-1): Sels; Aina, Diomande, Murillo, Williams; McAtee, Schlager, Gibbs-White, Yates, Sangaré; Delap.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Merino; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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