Pronostico Le Mans-Tolosa: i numeri difensivi sono clamorosi

Le Mans-Tolosa è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Appaiate a quota sei punti in classifica, Le Mans e Tolosa hanno un grosso problema che le accomuna, il fatto di prendere molti gol. Dodici incassati dai padroni di casa, uno in meno quelli degli ospiti.

In casa il Le Mans non ha mai perso, dopo essere tornato in Ligue 1 a sedici anni di distanza dall’ultima volta. La sconfitta quindi tra le mura amiche non è stata ancora assaporata. Pericoloso questo fatto, per un motivo particolare: negli ultimi quattro scontri diretti il Tolosa contro il Le Mans ha sempre vinto. Segnando almeno due gol in tutte le partite. Non ci pare, comunque, che la partita possa regalare una vittoria esterna. Lo diciamo serenamente.

Quello che invece vediamo, confermando anche i numeri che vi abbiamo snocciolato prima, è una sfida assai aperta. Sì, vero che la classifica non è bellissima per entrambe, ma è ancora troppo presto per avere dei pensieri negativi. Quindi l’intento è quello di vincere, il pensiero è quello di farne uno in più degli avversari. E questo vuole dire solamente una cosa.

Come vedere Le Mans-Tolosa in streaming

Le Mans-Tolosa è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.53 su Lottomatica e Goldbet.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra (in questo caso c’è una quota in calo), occhio al pareggio. Un punto a testa per muovere la classifica e potrebbero essere tutti felici.

Le probabili formazioni di Le Mans-Tolosa

LE MANS (4-2-3-1): Kocik; Boisse, Sidibe, Voyer; Lauray; Gueye, Bretelle, Vercruysse, Caldodat; Diallo, Mafouta.

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Messali, Koumbassa, McKenzie, Tape; Casseres, Donnum; Tengstedt, Jorgensen, Oppong; Russell-Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1