Pronostico Viking-Bayern Monaco: cade il clamoroso rendimento interno

Viking-Bayern Monaco è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Undici partite di fila vinte in casa. Ma prima o poi la caduta deve arrivare. Il Viking – che ha debutto in questa Champions League sempre contro una squadra tedesca, lo Stoccarda, e ha perso – ospita una delle formazioni favorite per la vittoria finale di questa manifestazione, il Bayern Monaco.

Anche il Bayern alla prima ha giocato contro una formazione norvegese, il Bodo, e ha vinto. Ma questa della vittoria non è assolutamente una novità per i bavaresi, che stanno entrando in forma e che, quando lo fanno, sono come uno schiacciasassi, arano tutto quello che gli passa davanti. Non possiamo assolutamente avere dubbi su come, questa partita, andrà a finire. La vittoria di Kompany non è in discussione e mai onestamente lo sarà. Magari il Viking, anche per il fatto delle gare interne che vi abbiamo raccontato prima e anche per via di qualche amnesia difensiva bavarese, potrebbe pure riuscire nel corso dei 90minuti a trovare almeno un gol. E sarebbe, per una formazione del genere, già qualcosa di importante, molto importante. Ma sulla vittoria, beh, che dire…

Come vedere Viking-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Viking-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.08 Goldbet e Lottomatica e a 1.09 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci sta ovviamente la vittoria del Bayern Monaco in una gara che, senza dubbio, si sbloccherà già nel primo tempo. E poi c’è la quota in calo anche in questo caso ed è quella del GOL. Segnare sarebbe già il massimo per il Viking.

Le probabili formazioni di Viking-Bayern Monaco

VIKING (4-2-3-1): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4