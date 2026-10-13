Pronostico Betis-Porto: lo 0-0 non è in preventivo

Betis-Porto è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
No, siamo certi che Betis-Porto, in programma martedì sera, non finirà zero a zero. Vi chiederete il motivo, anche, di questa nostra affermazione e vi accontentiamo subito: solamente una delle ultime 48 partite degli spagnoli in Europa si è conclusa senza reti, mentre nessuna delle ultime sfide giocate dal Porto delle ultime 31 in campo europeo è finita così. Abbiamo risposto.
Da un lato c’è un tecnico navigato come Pellegrini che in campionato non era mai partito in questo modo, dall’altro c’è il nostro Farioli che sta alzando ulteriormente l’asticella dei lusitani. Parliamo di due squadre che stanno bene e che vogliono divertirsi con un calcio offensivo. Dovranno sicuramente stare attenti gli ospiti per un importante motivo: il Betis ha segnato due o più gol nelle ultime 9 gare casalinghe europee. Quindi, almeno uno, lo dovrebbero fare. Il Porto, inoltre, ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate contro formazioni spagnole, quindi non è che ci sia sto bel trend. Però oggettivamente quello che stiamo vedendo negli ultimi mesi è un Porto diverso. Quindi, almeno, ci aspettiamo una grossa prova di maturità della squadra ospite. E il pronostico? Quello ve lo diciamo sotto.
Come vedere Betis-Porto in diretta tv e in streaming
La sfida Betis-Porto è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.65 Goldbet e Lottomatica e a 3.65 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
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Il pronostico
La quota del gol è in netto rialzo ma nonostante questo ci piace. I motivi ve li abbiamo spiegati all’inizio di questo articolo. Occhio anche al pareggio.
Le probabili formazioni di Betis-Porto
BETIS (4-2-3-1): Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Bernal, Dani Ceballos; Rodrigo Riquelme, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott.
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior, Francisco Moura; Gabriel Veiga, Rosário, Froholdt; Pepê, André Silva, Pietuszewski.
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