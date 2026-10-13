I pronostici di martedì 13 ottobre: Champions League, Championship ed EFL Trophy

I pronostici di martedì 13 ottobre, l’Inter di Cristian Chivu è una delle due italiane impegnate nella prima tappa della due giorni della massima manifestazione continentale.

Dopo oltre un mese di assenza ritorna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. Una delle due italiane che oggi scenderanno in campo – oltre al Napoli impegnato a Villarreal – è l’Inter di Cristian Chivu, desiderosa di riscattare il KO all’esordio con il Real Madrid al “Bernabeu”. I nerazzurri, reduci dal netto 3-0 rifilato al Parma in campionato che gli ha permesso di restare in vetta, ospitano il Club Brugge dell’ex Sommer e del giovane centravanti italotedesco Tresoldi al “Meazza”, mai affrontato prima in gare ufficiali. La Beneamata non può ovviamente permettersi passi falsi casalinghi per non complicare il cammino nella fase a girone unico.

La differenza di tasso tecnico e la forza d’urto di un attacco da 3 reti a partita pendono nettamente dalla parte di Lautaro Martinez e compagni, ma l’impostazione offensiva del Brugge – le ultime 16 partite europee dei belgi hanno fatto registrare ben 66 gol totali, con una media da capogiro di 4,13 reti a incontro – spalanca la porta a un match vivace e ricco di occasioni da gol. La squadra di Chivu è ovviamente favorita contro un avversario che l’ha spuntata in appena 2 degli ultimi 18 incroci contro formazioni italiane (6 pareggi e 10 sconfitte).

Per quanto riguarda gli altri match in programma, l’Arsenal campione d’Inghilterra non dovrebbe avere problemi nel regolare il Lille all’Emirates Stadium di Londra, mentre lo Sporting CP ha buone possibilità di portare via almeno un punto dalla trasferta con il traballante Lens. I gol, infine, non dovrebbero mancare in Atletico Madrid-Manchester United, Galatasaray-Barcellona e Lipsia-PSV.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 1.5 in Inter-Club Brugge, Champions League, ore 21:00

Vincenti

SPORTING CP O PAREGGIO (in Lens-Sporting CP, Champions League, ore 18:45)

(in Lens-Sporting CP, Champions League, ore 18:45) READING (in Reading-Chelsea U21, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Reading-Chelsea U21, EFL Trophy, ore 20:00) ARSENAL (in Arsenal-Lille, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cheltenham-Tottenham U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Galatasaray-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Atletico Madrid-Manchester United, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sabah-Slavia Praga , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Cardiff-Watford , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 Lipsia-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.87 GOLDBET ; 7.93 SPORTBET; 6.87 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Millwall-Swansea, Championship, ore 20:45