Pronostico Troyes-Marsiglia: vale la “salvezza”

Troyes-Marsiglia è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un inizio davvero disastroso per il Marsiglia, penultimo in classifica con soli tre punti conquistati dopo cinque giornate. Una situazione clamorosa, una di quelle impronosticabili all’inizio dell’anno.

Una squadra che lotta, ad oggi, per la salvezza. Che poi sarebbe lo stesso obiettivo del Troyes che sarebbe retrocesso al momento visto che di punti ne ha conquistati quattro. Certo, leggendo i numeri delle due classifica c’è un fattore importante che potrebbe fare la differenza, vale a dire quello delle reti subite. I padroni di casa hanno la seconda peggior difesa del campionato visto che ha dovuto raccogliere in fondo al sacco il pallone per undici volte. Ecco, questo potrebbe essere sicuramente il punto a favore del Marsiglia, alla ricerca ovviamente di una vittoria per rilanciarsi in classifica.

Queste settimane sono assolutamente servite per cercare di lavorare senza pensieri. Anche se la tensione è davvero alta. Genesio è sotto pressione con una sola vittoria conquistata alla prima giornata e sappiamo tutti che rischia l’esonero. Ecco, anche i giocatori vorrebbero salvargli la panchina. E ci aspettiamo un Marsiglia diverso da quello ammirato fino al momento. Vincente.

Come vedere Troyes-Marsiglia in streaming

Troyes-Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Noi la vediamo in un modo abbastanza netto. Ci aspettiamo una vittoria del Marsiglia dentro un match con una sola squadra a segno. E sia la quota del 2, sia quella del NO GOL, sono clamorose. Genesio salva la panchina.

Le probabili formazioni di Troyes-Marsiglia

TROYES (3-4-2-1): Beach; Donkor, Monfray, Diaz, Ouzenadji; Gomis, Diop, Karim; Ripart, Le Douaron, Nkada.

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Meite, Egan-Riley, Aguerd, Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Gomes, Gouiri, Paixao; Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3