Pronostico Aston Villa-Brentford: un successo non basta

Aston Villa-Brentford è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria ottenuta sul campo del Tottenham ha interrotto un avvio di stagione molto complicato per l’Aston Villa: dopo quattro giornate senza successi, la squadra di Birmingham ha trovato il primo acuto in campionato proprio prima della pausa per le Nazionali, imponendosi per 3-2 a Londra e portandosi a quota 4 punti.

Il risultato non cancella, tuttavia, le difficoltà emerse nelle prime partite. L’Aston Villa aveva pareggiato 0-0 a Hull e perso contro Brighton, Arsenal e Nottingham Forest, incassando nove reti complessive. Contro il Brentford, quanto meno, servirà quindi dare seguito alla reazione mostrata nell’ultima giornata.

Il compito non è semplice perché dall’altra parte c’è una delle squadre più convincenti di questo avvio di Premier League. Il Brentford è ancora imbattuto dopo cinque partite e ha già raccolto nove punti, grazie soprattutto al netto 3-0 rifilato al Chelsea nell’ultima giornata. Le Bees hanno inoltre pareggiato contro Leeds, Sunderland e Bournemouth dopo aver debuttato con un altro successo per 3-0 contro il Tottenham.

Come vedere Aston Villa-Brentford in diretta tv e streaming

La sfida tra Aston Villa e Brentford è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Aston Villa arriva all’appuntamento con una classifica inferiore alle aspettative, ma il successo ottenuto contro il Tottenham può rappresentare un punto di partenza importante. Il Brentford ha finora fatto meglio sotto il profilo dei risultati e arriva a Villa Park senza aver ancora perso, ma la squadra di Emery ha mostrato segnali incoraggianti nell’ultima uscita.

Le assenze incidono su entrambi gli organici, soprattutto in difesa per il Brentford e tra centrocampo e retroguardia per l’Aston Villa. La qualità della formazione di casa e il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico suggeriscono una certa prudenza, tanto è vero che, verosimilmente, la partita si concluderà con un pareggio.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brentford

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri; Kamara, Gomes; Manzambi, McGinn, Buendía; Jackson.

BRENTFORD (4-3-3): Kelleher; Kayode, Ajer, Schuster, Lewis-Potter; Janelt, Yarmolyuk, Damsgaard; Anthony, Thiago, Schade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1