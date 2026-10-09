Pronostico Arezzo-Cremonese: quarto utile di fila con sorpasso

Arezzo-Cremonese è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Senza dubbio, l’avvento di Fabio Pecchia sulla panchina della Cremonese ha dato i frutti sperati. I lombardi hanno piazzato tre risultati utili di fila e anche nella sosta hanno vinto un paio di amichevoli. Una contro la Juventus. Insomma, c’è grande fiducia.
E non potrebbe essere altrimenti per la grande caratura della rosa che questa formazione si ritrova a disposizione. Parliamo di un gruppo sì cambiato rispetto allo scorso anno, ma che è stato anche rinforzato in alcuni reparti. Dietro il Palermo c’è la Cremonese.
Nelle tre gare giocate fuori casa in questa stagione, la Cremonese ha vinto contro il Parma in Coppa Italia e poi ha pareggiato a Cesena. Non è un grosso bottino, però prima o poi i lombardi in trasferta si dovranno sbloccare e pare possa essere proprio questa la volta buona, contro un Arezzo che in casa si presenta dopo due sconfitte di fila. Sia il Palermo, sia il SudTirol, hanno passeggiato in Toscana. La classifica, comunque, dice che i padroni di casa hanno fatto meglio: sei i punti conquistati contro i cinque dei lombardi. Un dato non corretto questo, almeno vedendo gli uomini. E nella serata di sabato dovrebbe tornare tutto in ordine.
Come vedere Arezzo-Cremonese in diretta tv e in streaming
Arezzo-Cremonese in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
La Cremonese conquisterà la prima vittoria in trasferta (in campionato) della propria stagione. Una sfida che Pecchia dovrebbe riuscire a portare dalla propria parte che di fatto darà un nuovo inizio.
Le probabili formazioni di Arezzo-Cremonese
AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Leone, Viviani, Ioniță; Arena, Cianci, Pattarello.
CREMONESE (4-3-3): Agazzi; Vogliacco, Bianchetti, Baschirotto, Rocchetti; Pontisso, Gerli, Thorsby; Nasti, Bonazzoli, Berti.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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