I pronostici di martedì 17 febbraio: non solo Champions League

I pronostici di martedì 17 febbraio, al via l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi

Prendono il via questa sera i sedicesimi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. In campo andranno ben due squadre italiane, Juventus e Atalanta, impegnate in delle trasferte complicate contro Galatasaray e Borussia Dortmund. La squadra di Spalletti dopo la dolorosa sconfitta contro l’Inter viziata da un chiaro torto arbitrale proverà a reagire: anche a San Siro i bianconeri hanno ben figurato e hanno tutte le carte in regola per tornare a Torino con un risultato positivo.

Sarà un po’ più complicata la missione dell’Atalanta, che ha però i mezzi per segnare almeno un gol e per mantenere aperto il discorso qualificazione in vista della partita di ritorno da giocare in casa.

I pronostici sulle altre partite

Il Real Madrid escluso a sorpresa dalle prime otto proprio a causa della sconfitta subita all’ultima giornata in casa del Benfica, ritrova di nuovo Mourinho sulla sua strada. Stavolta non sono però ammesse distrazioni e la sensazione è che il risultato sarò differente da quello dello scorso mese.

I campioni in carica del PSG, che pure stanno attraversando un periodo non proprio brillante, non dovrebbero avere particolarei problemi col Monaco, a patto di passare indenni questa partita di andata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Galatasaray-Juventus, Champions League, ore 18:45

Vincenti

REAL MADRID (in Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)

(in Benfica-Real Madrid, ore 21:00) BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Atalanta, Champions League, ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Atalanta, ore 21:00) PSG (in Monaco-PSG, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Benfica-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Monaco-PSG , Champions League, ore 20:00

, Champions League, ore 20:00 Milton Keynes Dons-Crawley Town, League Two, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galatasaray-Juventus , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Borussia Dortmund-Atalanta , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bromley-Cheltenham, League Two, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00