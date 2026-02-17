I pronostici di martedì 17 febbraio: non solo Champions League

di

I pronostici di martedì 17 febbraio, al via l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi

Prendono il via questa sera i sedicesimi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. In campo andranno ben due squadre italiane, Juventus e Atalanta, impegnate in delle trasferte complicate contro Galatasaray e Borussia Dortmund. La squadra di Spalletti dopo la dolorosa sconfitta contro l’Inter viziata da un chiaro torto arbitrale proverà a reagire: anche a San Siro i bianconeri hanno ben figurato e hanno tutte le carte in regola per tornare a Torino con un risultato positivo.

I pronostici di martedì 17 febbraio: non solo Champions League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Sarà un po’ più complicata la missione dell’Atalanta, che ha però i mezzi per segnare almeno un gol e per mantenere aperto il discorso qualificazione in vista della partita di ritorno da giocare in casa.

I pronostici sulle altre partite

Il Real Madrid escluso a sorpresa dalle prime otto proprio a causa della sconfitta subita all’ultima giornata in casa del Benfica, ritrova di nuovo Mourinho sulla sua strada. Stavolta non sono però ammesse distrazioni e la sensazione è che il risultato sarò differente da quello dello scorso mese.

I campioni in carica del PSG, che pure stanno attraversando un periodo non proprio brillante, non dovrebbero avere particolarei problemi col Monaco, a patto di passare indenni questa partita di andata.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1,5 in Galatasaray-Juventus, Champions League, ore 18:45

Vincenti

  • REAL MADRID (in Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)
  • BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Atalanta, Champions League, ore 21:00)
  • PSG (in Monaco-PSG, Champions League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00
  • Monaco-PSG, Champions League, ore 20:00
  • Milton Keynes Dons-Crawley Town, League Two, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Galatasaray-Juventus, Champions League, ore 18:45
  • Borussia Dortmund-Atalanta, Champions League, ore 21:00
  • Bromley-Cheltenham, League Two, ore 20:45
Il “clamoroso”

2 + GOL in Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

 

