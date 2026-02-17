I pronostici di martedì 17 febbraio: non solo Champions League

I pronostici di martedì 17 febbraio, al via l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi
Prendono il via questa sera i sedicesimi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. In campo andranno ben due squadre italiane, Juventus e Atalanta, impegnate in delle trasferte complicate contro Galatasaray e Borussia Dortmund. La squadra di Spalletti dopo la dolorosa sconfitta contro l’Inter viziata da un chiaro torto arbitrale proverà a reagire: anche a San Siro i bianconeri hanno ben figurato e hanno tutte le carte in regola per tornare a Torino con un risultato positivo.
Sarà un po’ più complicata la missione dell’Atalanta, che ha però i mezzi per segnare almeno un gol e per mantenere aperto il discorso qualificazione in vista della partita di ritorno da giocare in casa.
I pronostici sulle altre partite
Il Real Madrid escluso a sorpresa dalle prime otto proprio a causa della sconfitta subita all’ultima giornata in casa del Benfica, ritrova di nuovo Mourinho sulla sua strada. Stavolta non sono però ammesse distrazioni e la sensazione è che il risultato sarò differente da quello dello scorso mese.
I campioni in carica del PSG, che pure stanno attraversando un periodo non proprio brillante, non dovrebbero avere particolarei problemi col Monaco, a patto di passare indenni questa partita di andata.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Galatasaray-Juventus, Champions League, ore 18:45
Vincenti
- REAL MADRID (in Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)
- BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Atalanta, Champions League, ore 21:00)
- PSG (in Monaco-PSG, Champions League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00
- Monaco-PSG, Champions League, ore 20:00
- Milton Keynes Dons-Crawley Town, League Two, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Galatasaray-Juventus, Champions League, ore 18:45
- Borussia Dortmund-Atalanta, Champions League, ore 21:00
- Bromley-Cheltenham, League Two, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 18.86 GOLDBET ; 20.33 SPORTBET; 18.86 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Benfica-Real Madrid, Champions League, ore 21:00