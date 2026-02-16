I pronostici di lunedì 16 febbraio: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 16 febbraio, ci sono Cagliari-Lecce di Serie A, Girona-Barcellona di Liga, Macclesfield-Brentford di FA Cup e altri campionati

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con una partita che mette in palio punti pesanti per la salvezza: il Cagliari a quota 28 è relativamente tranquillo, ma con una vittoria contro il Lecce staccherebbe in pratica il pass virtuale per un altro campionato di Serie A. Sarà fondamentale soprattutto non perdere, mentre la squadra di Di Francesco a 21 punti è in piena lotta e non può permettersi passi falsi.

Nella Liga spagnola il Barcellona torna in campo dopo la disfatta dell’andata delle semifinali di Coppa del Re, in cui è stato travolto 4-0 dall’Atletico Madrid. Una partita che ha confermato i crolli improvvisi di una squadra che però quando è in giornata è capace di segnare a valanga anche agli avversari bene organizzati in difesa. Il Girona non sembra in grado di fermare questo Barcellona ferito, anche se un gol potrebbe riuscire anche a segnarlo.

I pronostici sulle altre partite

Il Brentford si sta confermando su alti livelli anche in questa stagione, e dopo avere fermato sul pareggio l’Arsenal giovedì scorso in Premier League ha ora un compito sulla carta agevole in casa del Macclesfield. Vista la situazione più che tranquilla in campionato, l’FA Cup potrebbe diventare un obiettivo importante.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Cagliari-Lecce, Serie A, ore 20:45

Vincenti

BRENTFORD (in Macclesfield-Brentford, FA Cup, ore 20:30)

(in Macclesfield-Brentford, ore 20:30) BARCELLONA (in Girona-Barcellona, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Jong Ajax-Cambuur , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Jong Utrecht-Willem II , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Girona-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Coventry City-Middlesbrough , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv, Israele, ore 19:30

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Girona-Barcellona, Liga, ore 21:00