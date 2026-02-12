I pronostici di giovedì 12 febbraio: Premieri League, Coppa del Re e Saudi Pro League

I pronostici di giovedì 12 febbraio, in campo Premieri League, Coppa del Re e Saudi Pro League più altri campionati minori

Le partite più importanti di questo giovedì sono Atletico Madrid-Barcellona di Coppa del Re e Brentford-Arsenal di Premier League.

Il “Cholo” Simeone sogna di ribaltare i pronostici anche in questa doppia semifinale di Coppa del Re, in cui il suo Atletico Madrid avrà probabilmente qualche motivazione in più rispetto alla corazzata di Hansi Flick, detentrice del trofeo ma in questo momento più concentrata sul campionato e soprattutto sulla Champions League.

I madrileni invece sono fuori da tempo dalla corsa al titolo nella Liga: dopo la sconfitta rimediata nel weekend al Metropolitano contro il Betis – sì, lo stesso Betis che l’Atletico tre giorni prima aveva schiantato 5-0 a domicilio nel quarto di Coppa del Re – i Colchoneros sono scivolati a -13 dalla vetta, occupata proprio dal Barcellona. E adesso non gli resta che difendere la terza piazza.

Simeone punta tutto sull’orgoglio e sulla freschezza di Lookman, ma si scontra con la realtà di un Barcellona che sembra non saper più perdere. Gli ultimi tre precedenti sono stati un monologo blaugrana (incluso il 3-1 di dicembre) e la forma smagliante degli uomini di Flick, reduci da sei vittorie consecutive, spaventa un Atletico finito a -13 dalla vetta.

I pronostici sulle altre partite

La prima vittoria assoluta del Brentford in Premier League, era il 2021, è arrivata contro l’Arsenal. Una partita storica per i padroni di casa che da quel momento in poi, però, quando hanno affrontato i Gunners, non sono più riusciti ad esultare appieno: 2 pareggi e ben 6 sconfitte. Le cose non dovrebbero migliorare in questa stagione in cui la squadra di Arteta è al comando della classifica di Premier League e in lotta per la vittoria del campionato.

Nel corso delle ultime settimane c’è stato qualche scricchiolio difensivo che un poco i piani li ha complicati. E il Brentford, che dopo il pareggio del Chelsea in casa spera ancora in sogni europei, venderà cara la pelle. E magari, pure, un gol nel corso del match lo potrebbe trovare. Ma l’Arsenal, che ha vinto le ultime due trasferte su questo campo, alla fine dovrebbe riuscire a piazzare la terza di fila.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Fluminense-Botafogo, Brasileirao, ore 23:30

Vincenti

AL QADSIAH (in Al-Qadsiah-NEOM, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al-Qadsiah-NEOM, ore 18:30) ARSENAL (in Brentford-Arsenal, Premier League, ore 21:00)

(in Brentford-Arsenal, ore 21:00) BARCELLONA (in Atletico Madrid-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sion-Basilea , Super League, ore 20:30

, Super League, ore 20:30 Brentford-Arsenal, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Den Bosch-FC Eindhoven , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Atletico Madrid-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 6.07 GOLDBET ; 6.11 SPORTBET; 6.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + NO GOL in Internacional-Palmeiras, Brasileirao, ore 01:30