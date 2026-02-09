I pronostici di lunedì 9 febbraio: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 9 febbraio, ci sono Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari di Serie A, Villarreal-Espanyol di Liga e altri campionati

Solo grazie allo straordinario avvio di campionato la Cremonese non si ritrova ora in piena zona retrocessione. Il rendimento dell’ultimo periodo è però preoccupante e servirebbe una svolta per tornare a dormire sonni tranquilli: sono appena sei i punti conquistati nelle ultime dieci giornate. Tornare a sorridere non sarà però facile contro l’Atalanta, che nelle stesso periodo è invece stata una delle migliori con venti punti conquistati. Non a caso il cambio di ritmo c’è stato con il cambio di panchina e l’arrivo di Palladino al posto di Juric. Difficile prevedere un risultato differente dalla vittoria della squadra in casa.

Segno “1” altamente probabile anche in Roma-Cagliari, partita che si preannuncia infuocato per quanto successo all’andata, in particolare con lo scontro tra Hermoso e Folorunsho. I giallorossi dopo la sconfitta di Udine non possono permettersi passi falsi, hanno avuto tutta la settimana a disposizione per preparare la partita e non dovrebbero fallire.

I pronostici sulle altre partite

Negli altri campionati, spicca la sfida tra Porto e Sporting CP nella Primeira Liga portoghese: gol e cartellini non dovrebbe mancare in una sfida ad alta tensione. Nella Liga spagnola il Villarreal parte favorito sull’Espanyol, mentre in Turchia il Fenerbahce non dovrebbe avere problemi in casa contro il Genclerbiligi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Sheffield United-Middlesbrough, Championship, ore 21:00

Vincenti

VILLARREAL (in Villarreal-Espanyol, Liga, ore 21:00)

(in Villarreal-Espanyol, ore 21:00) FENERBAHCE (in Fenerbahce-Genclerbirligi, Super Lig, ore 18:00)

(in Fenerbahce-Genclerbirligi, ore 18:00) ATALANTA (in Atalanta-Cremonese, Serie A, ore 18:30)

(in Atalanta-Cremonese, ore 18:30) ROMA (in Roma-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Villarreal-Espanyol , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Fenerbahce-Genclerbirligi , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Sheffield United-Middlesbrough, Championsip, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Porto-Sporting CP , Primeira Liga, ore 21:45

, Primeira Liga, ore 21:45 Hapoel Beer Sheva-Beitar Jerusalem, Israele, ore 19:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Villarreal-Espanyol, Liga, ore 21:00