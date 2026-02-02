I pronostici di lunedì 2 febbraio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 2 febbraio, ci sono Udinese-Rp,a di Serie A, Maiorca-Siviglia di Liga e Sunderland-Burnley di Premier League

Solo un sontuoso Maignan una settimana fa ha impedito alla Roma di aggiudicarsi lo scontro diretto con il Milan. I capitolini, molto più propositivi rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, alla fine si sono dovuti accontentare di un punto. A Udine Pellegrini e compagni vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo in campionato (tre vittorie e un pareggio), nonché del settimo successo di fila contro i friulani, parziale in cui la Roma ha sempre segnato almeno due reti a partita.

La Roma non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro un’Udinese che non ha assilli di classifica. Gasp punterà ancora sulla sua difesa di ferro, la meno battuta in generale tra i top 5 campionati europei: soprattutto in trasferta, dove i gol subiti sono solamente 7 in 11 partite (ex aequo con Lazio e Bayern Monaco). Proprio per questo motivo ipotizziamo una gara da meno di tre gol totali, coi bianconeri che faranno verosimilmente fatica a bucare la retroguardia giallorossa.

I pronostici sulle altre partite

A inizio stagione, la sfida tra le neopromosse Sunderland e Burnley era etichettata come un classico scontro salvezza, vista la fatica cronica delle squadre provenienti dalla Championship. I Black Cats, però, hanno invertito la rotta: grazie a investimenti mirati, dopo 23 giornate occupano l’undicesimo posto con 33 punti.

Nonostante l’assenza pesantissima di Xhaka – vero equilibratore del centrocampo di Le Bris – il Sunderland resta favorito. Se è vero che il Burnley ha mostrato orgoglio fermando tre big come Liverpool, Tottenham e Manchester United, il rendimento esterno dei Clarets rimane deficitario e lo Stadium of Light non sembra il posto ideale per invertire il trend.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-4 in Udinese-Roma, Serie A, ore 21:00

Vincenti

AL NASSR (in Al Riyadh-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 16:15)

(in Al Riyadh-Al Nassr, ore 16:15) SUNDERLAND (in Sunderland-Burnley, Premier League, ore 21:00)

(in Sunderland-Burnley, ore 21:00) PORTO (in Casa Pia-Porto, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Riyadh-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 16:15

, Saudi Pro League, ore 16:15 Jong FC Utrecht-Venlo , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Casa Pia-Porto, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Hilal-Al Ahli , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Vitesse-FC Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Kocaelispor-Fenerbahçe, Super Lig, ore 18:00