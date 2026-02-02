I pronostici di lunedì 2 febbraio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 2 febbraio, ci sono Udinese-Rp,a di Serie A, Maiorca-Siviglia di Liga e Sunderland-Burnley di Premier League
Solo un sontuoso Maignan una settimana fa ha impedito alla Roma di aggiudicarsi lo scontro diretto con il Milan. I capitolini, molto più propositivi rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, alla fine si sono dovuti accontentare di un punto. A Udine Pellegrini e compagni vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo in campionato (tre vittorie e un pareggio), nonché del settimo successo di fila contro i friulani, parziale in cui la Roma ha sempre segnato almeno due reti a partita.
La Roma non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro un’Udinese che non ha assilli di classifica. Gasp punterà ancora sulla sua difesa di ferro, la meno battuta in generale tra i top 5 campionati europei: soprattutto in trasferta, dove i gol subiti sono solamente 7 in 11 partite (ex aequo con Lazio e Bayern Monaco). Proprio per questo motivo ipotizziamo una gara da meno di tre gol totali, coi bianconeri che faranno verosimilmente fatica a bucare la retroguardia giallorossa.
I pronostici sulle altre partite
A inizio stagione, la sfida tra le neopromosse Sunderland e Burnley era etichettata come un classico scontro salvezza, vista la fatica cronica delle squadre provenienti dalla Championship. I Black Cats, però, hanno invertito la rotta: grazie a investimenti mirati, dopo 23 giornate occupano l’undicesimo posto con 33 punti.
Nonostante l’assenza pesantissima di Xhaka – vero equilibratore del centrocampo di Le Bris – il Sunderland resta favorito. Se è vero che il Burnley ha mostrato orgoglio fermando tre big come Liverpool, Tottenham e Manchester United, il rendimento esterno dei Clarets rimane deficitario e lo Stadium of Light non sembra il posto ideale per invertire il trend.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + MULTIGOL 1-4 in Udinese-Roma, Serie A, ore 21:00
Vincenti
- AL NASSR (in Al Riyadh-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 16:15)
- SUNDERLAND (in Sunderland-Burnley, Premier League, ore 21:00)
- PORTO (in Casa Pia-Porto, Primeira Liga, ore 21:15)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Riyadh-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 16:15
- Jong FC Utrecht-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00
- Casa Pia-Porto, Primeira Liga, ore 21:15
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Al Hilal-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 18:30
- Vitesse-FC Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Kocaelispor-Fenerbahçe, Super Lig, ore 18:00