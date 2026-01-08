Pronostici Milan-Genoa: marcatore e tiratori

Milan-Genoa, i pronostici della sfida in programma a San Siro: le dritte sulla gara che vedrà protagonisti i rossoneri

Intenzionato a rispondere ai due squilli con cui l’Inter ha steso il Parma, il Milan di Massimiliano Allegri vuole farsi trovare pronto all’appuntamento con il successo. I rossoneri, però, se la vedranno con un Genoa alla frenetica ricerca di punti pesanti con cui issarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Riproposto in posizione di falso nueve con il compito di sprigionare tutti i suoi ‘cavalli’, Rafa Leao è l’opzione più calda in ottica marcatori. Tornato al gol contro il Cagliari dopo un lungo digiuno, l’attaccante portoghese beneficerà sicuramente della presenza di Pulisic, abituando a calamitare su di sé uomini e pressione avversaria.

Sempre più a suo agio nella veste tattica che Allegri gli ha cucito addosso, Leao può accendersi da un momento all’altro ispirando gioco e occasioni propizie: in almeno una di queste ha la grande chance di inscrivere nuovamente il suo nome nel tabellino marcatori.

Milan-Genoa, non solo Leao: i tiratori sul tavolo

Il momento di forma vissuto da Pulisic è tale da prendere quantomeno in considerazione l’ipotesi che il fuoriclasse del Milan riesca a scagliare almeno due tiri verso i pali della porta difeso da Leali. Ma non è finita qui.

Pilastro dello scacchiere di Allegri, Adrien Rabiot ha tante frecce al proprio arco da scoccare: forte di testa e pericoloso anche dalla medio-lunga distanza, il francese potrebbe banchettare nella non sempre attenta retroguardia di De Rossi. Il suo Over 0,5 di tiri in porta – così come quello di Vitinha – rappresenta un’opzione assolutamente intrigante.

Leao marcatore plus; Pulisic Over 1,5 tiri in porta plus, Rabiot e Vitinha Over 0.5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,63 su Goldbet.