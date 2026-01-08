Pronostici Cremonese-Cagliari: marcatore e tiratori

Cremonese-Cagliari, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

Con punti molto importanti in chiave salvezza in palio, la sfida tra Cremonese e Cagliari ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo molto importante per il cammino delle due squadre, a caccia di conferme importanti.

Potendo contare su individualità non banali dalla cintola in su, le compagini di Nicola e di Pisacane proveranno a trovare il bandolo della matassa con diverse soluzioni. Per i padroni di casa la strada che porta a Bonazzoli sembra essere quella più congeniale: autore di cinque reti (per un 3,39 di Expected Gol complessivo), l’ex Salernitana può risultare un fattore sia di testa che di piede.

In grado di ritagliarsi occasioni pericolose in un fazzoletto, l’attaccante italiano si è reso protagonista di 24 conclusioni complessivi, undici delle quali indirizzate nello specchio di porta: ecco perché la soluzione Bonazzoli quasi marcatore plus ha tutto per essere scelta e valorizzata.

Cremonese-Cagliari, il pronostico del match: raffica di tiratori on fire

Chiaramente il Cagliari non resterà a guardare e proverà attraverso i suoi punti di forza a far breccia nel castello difensivo dei padroni di casa. Con almeno un tiro in porta di Kilicsoy che sembra essere una garanzia, occhio anche ad Adopo.

Centrocampista box to box avvezzo ad inserirsi con una certa continuità, dall’inizio della stagione il jolly di Pisacane ha tirato cinque volte nello specchio di porta avversario (su dieci tiri totali). Precisione di mira che non può passare inosservata nell’economia di una partita frizzante nella quale anche i centrocampisti saranno chiamati ad offrire il loro contributo.

Bonazzoli quasi marcatore plus; Kilicsoy e Adopo Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,60 su Goldbet.