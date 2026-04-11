Pronostico Siviglia-Atletico Madrid: il “clamoroso” di giornata

Siviglia-Atletico Madrid è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Nessuna possibilità di perdere la quarta posizione in classifica che garantisce l’accesso diretto alla prossima Champions League e un pensiero fisso nella testa: la gara della prossima settimana di Champions League contro il Barcellona.

Diciamo che l’Atletico Madrid potrebbe essere distratto sabato sera a Siviglia contro una formazione che lotta per la salvezza e che si presenta a questo match dopo tre sconfitte di fila. Gli andalusi sono in crisi e nemmeno il cambio allenatore ha dato quella scossa che serviva, tant’è che si parla anche di un possibile ritorno di Almeyda in panchina. I due punti che i padroni di casa hanno sull’Elche, al momento retrocesso, sono troppo pochi per pensare di stare sereni. Ma c’è l’occasione per fare punti in questa partita.

Oltre ai pensieri e alle forze che verranno dirottate, giustamente, al ritorno del Wanda Metropolitano quando si ripartirà dal due a zero conquistato al Camp Nou, anche i giocatori che Simeone manderà in campo saranno diversi da quelli che di solito giocano dal primo minuto. Il turnover sarà massiccio e quindi occhio alla possibilità del risultato clamoroso di giornata. Quello inaspettato ma un po’ pronosticabile.

Come vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Atletico Madrid, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Potrebbe essere la gara della X, quella scontata, quella quasi certa, per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima. Da un lato una squadra che vuole salvarsi, dall’altro una più forte, molto più forte, che ha altri pensieri. Sì, potrebbe finire appunto così.

Le probabili formazioni di Siviglia-Atletico Madrid

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Gudelj, Agoume; Ejuke, Sow, Vargas; Adams.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Mendoza, Vargas; Almada, Baena, Lookman; Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1