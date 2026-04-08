Pronostici Barcellona-Atletico Madrid: marcatore e tiratori

Le dritte in chiave player building del confronto in programma al Camp Nou: l’occasione è più golosa che mai

A quattro giorni di distanza dal confronto del Wanda Metropolitano, Barcellona ed Atletico Madrid sono ancora uno contro l’altro. Questa volta, però, il doppio confronto tra i Colchoneros e i blaugrana mette in palio le semifinali di Champions League: autentico spartiacque stagionale.

Le premesse per assistere ad una gara spettacolare, caratterizzata da gol e occasioni spumeggianti da ambo le parti, ci sono tutte. Alvarez e Fermin Lopez, ad esempio, risultano profili assolutamente credibili alla voce marcatori.

Con otto gol siglati fin qui in Champions League, l’argentino sta letteralmente calamitando su di sé il peso dell’attacco della compagine di Simeone; libero di testo e in palla anche da un punto di vista fisico, Alvarez è un attaccante a cui piace “navigare” sul filo del fuorigioco in una situazione che la difesa blaugrana dovrebbe garantirgli con una certa continuità.

Un discorso simile può essere fatto anche per Fermin Lopez, vero e proprio fac totum dello scacchiere di Flick: in qualità di falso nueve, il jolly blaugrana sta beneficiando e non poco delle folate di Yamal e Raphinha (o di Rashford all’occorrenza) facendosi spesso trovare al posto giusto nel momento giusto.

In ottica assist man, invece, i fari sono inevitabilmente puntati su Yamal e Lookman, due frecce potenzialmente letali in grado di entrare dentro al campo con classe, tecnica e qualità: i quindici assist stagionali del nuovo Messi e la verve dell’ex Atalanta sono due fattori dai quali risulta piuttosto difficile prescindere.

Yamal assist o sostituto; Fermin Lopez marcatore o sostituto; Alvarez segna, palo o suo sostituto, Lookman assist o suo sostituto si trovano a quota 89,50 su Sportsbet.