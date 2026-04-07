Pronostico Barcellona-Atletico Madrid, la sfida infinita: Simeone nel bunker catalano

Barcellona-Atletico Madrid è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il quinto incontro stagionale tra Barcellona e Atletico Madrid va in scena nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Due affascinanti Euroderby nel giro di una settimana che assicureranno alla Spagna almeno una semifinalista (la vincente se la vedrà poi contro una tra Sporting e Arsenal). Blaugrana e Colchoneros si sono appena sfidati in campionato: sabato scorso è stata la squadra di Hansi Flick a spuntarla 2-1 al Metropolitano al termine di una gara che aveva indubbiamente più valore per i catalani, ormai favoritissimi per la vittoria della Liga. Grazie al gol decisivo di Lewandowski a tre minuti dalla fine il Barcellona è volato a +7 sul Real Madrid, ipotecando di fatto il titolo.

Il “Cholo” Simeone ha dato priorità alla Champions schierando una formazione piena di riserve – l’Atletico nella Liga ha poco da dire, essendo lontanissimo dalle prime due ed allo stesso tempo praticamente certo di chiudere tra le prime quattro – ma la voglia di vincere non è affatto mancata, anzi. Lo dimostrano i nove cartellini estratti dall’arbitro, compreso il rosso sventolato ad inizio ripresa all’ex Fiorentina e Juventus Nico Gonzalez, che ha lasciato i Colchoneros in 10. Qualche minuto dopo pure il blaugrana Martin è stato espulso ma il VAR, revisionando l’accaduto, ha “graziato” il terzino sinistro del Barça mandando su tutte le furie la panchina dell’Atletico.

Altra sfida ad alta tensione?

Tra le due squadre, evidentemente, non corre buon sangue. E lo si era già intuito durante la semifinale di Coppa del Re, disputata tra febbraio e marzo: all’andata gli uomini di Simeone hanno strapazzato la capolista della Liga, travolta addirittura 4-0 (anche in quell’occasione ben 8 gialli e un rosso ad Eric Garcia), per poi perdere 3-0 al ritorno, sconfitta pesante ma che non gli ha comunque impedito di conquistare il pass per la finalissima con la Real Sociedad.

Il poker di febbraio rimane l’unica gioia stagionale dell’Atletico Madrid nei quattro confronti con il Barcellona, che ha invece avuto la meglio negli altri tre, tutti terminati con almeno tre gol complessivi.

In coppa l’obiettivo dei Colchoneros è tenere aperta la qualificazione in vista del ritorno, che avranno l’opportunità di giocare in casa: complicato, considerando che il Barcellona al Camp Nou ha vinto 22 delle 23 partite disputate finora in stagione tra le varie competizioni, arrendendosi solamente al PSG nella fase campionato della coppa dalle grandi orecchie. Flick nel primo round non avrà l’infortunato Raphinha – grossa perdita – ed a centrocampo saranno assenti de Jong e Bernal. Abbondanza invece in attacco, dove si assisterà al solito ballottaggio tra Lewandowski e Ferran Torres. Dall’altro lato, Simeone ha recuperato Oblak e Pubill ma restano in forse Cardoso e Mendoza. Niente da fare, infine, per Barrios.

Come vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida Barcellona-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 allo Spotify Camp Nou di Barcellona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol+Over 2.5” è quotato a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. La vittoria del Barcellona è quotata invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Barcellona e Atletico Madrid si ritrovano nei quarti di finale di Champions League pochi giorni dopo il velenoso scontro di Liga vinto dai blaugrana al Metropolitano. Con la Liga ormai in tasca, la banda di Flick punta al bersaglio grosso, ma dovrà fare i conti con la “bestia nera” europea. Simeone ha già eliminato il Barça dalla Champions in due occasioni, sempre ai quarti (2013-14 e 2015-16).

I catalani in casa sono un rullo, ma hanno un tallone d’Achille evidente. La difesa alta di Yamal e compagni non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata in questa Champions, subendo gol anche da avversari modesti. L’Atletico, che ha fatto riposare i titolari sabato scorso, è la squadra perfetta per colpire in contropiede e scardinare quel sistema difensivo. I numeri dicono spettacolo: 55 gol totali nelle 12 gare dei Colchoneros in coppa e un Barça che ne ha segnati 19 nelle ultime quattro al Camp Nou. Occhio anche alle sanzioni: data la tensione altissima vista nell’ultimo match (ben 9 cartellini), l’agonismo sarà ai limiti del regolamento. Entrambe hanno una facilità disarmante nel trovare la rete, ma faticano a chiudere i varchi dietro. Ci aspettiamo una gara aperta, intensa e ricca di colpi di scena, al termine della quale il Barcellona dovrebbe in ogni caso riuscire a prevalere.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Dani Olmo, Pedri; Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Koke, Baena; Simeone, Griezmann, Lookman; Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1