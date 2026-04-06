Pronostico Sporting CP-Arsenal, Gunners nella tana dei Leoni: quanti pericoli

Sporting CP-Arsenal è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel giro di poche settimane l’Arsenal si è fatto sfuggire due titoli: la League Cup se l’è aggiudicata il Manchester City vincendo 2-0 la finalissima di Wembley, mentre sabato scorso i Gunners sono stati eliminati dall’FA Cup addirittura dal Southampton, squadra che milita in Championship, la cadetteria inglese. La sconfitta per 2-1 con i Saints ha fatto inevitabilmente storcere più d’un naso nel nord di Londra: Mikel Arteta è finito nuovamente sul banco degli imputati ed in tanti hanno rispolverato l’etichetta di “perdente”, dal momento che da quando allena l’Arsenal, nonostante gli ottimi piazzamenti raggiunti, ha portata a casa solamente una FA Cup, vinta peraltro sei anni fa nel bel mezzo del periodo Covid.

L’allenatore basco, tuttavia, può ancora smentire i detrattori: in Premier League i londinesi sono ormai vicini ad un titolo che manca dal lontano 2004, grazie ai 9 punti di vantaggio sul Manchester City (che però deve ancora recuperare una gara). Ma nel mirino di Arteta non può non esserci anche la Champions League. L’Arsenal mai come quest’anno – i Gunners hanno letteralmente dominato la fase a girone unico vincendone 8 su 8 – ha il dovere di arrivare fino in fondo e giocarsi le proprie carte.

Negli ottavi il Bayer Leverkusen si è dovuto inchinare dopo aver pareggiato 1-1 l’andata in Germania: all’Emirates Stadium Eze e Rice hanno impresso il loro marchio sulla qualificazione (2-0), regalando ad Arteta il nono successo in 10 gare di Champions.

Gyokeres ritrova lo Sporting

Ed il sorteggio, nei quarti, non è stato certo sfavorevole. Tra i Gunners e la semifinale c’è lo Sporting, ex squadra di Viktor Gyokeres, il bomber svedese acquistato in estate proprio dal club portoghese dopo una lunga e tormentata telenovela. I biancoverdi sono approdati tra le migliori otto d’Europa grazie ad una strepitosa e storica rimonta sulla rivelazione di questa Champions League, il Bodo/Glimt, giustiziere dell’Inter agli spareggi. Dopo aver perso nettamente all’andata in Norvegia, gli uomini di Rui Borges hanno ribaltato tutto al ritorno, chiudendo i tempi regolamentari con il medesimo risultato e dilagando poi nei tempi supplementari (5-0).

Lo Sporting sta brillando anche in Liga Portugal: ha vinto le ultime due – venerdì scorso abbattuto 4-2 il Santa Clara a Lisbona – e si è portato a -5 dal Porto capolista, che ha giocato una partita in più, tornando a credere nel titolo. Rui Borges contro l’Arsenal non potrà contare sull’ex Lecce Hjulmand, squalificato: assenza molto pesante vista l’importanza del danese nella zona nevralgica del campo. Oltre a lui, mancheranno pure Quenda e Nuno Santos ma è in dubbio anche Fresneda, alle prese con l’influenza. In attacco la principale minaccia per i Gunners sarà il colombiano Suarez (29 gol tra Liga Portugal e Champions). Dall’altro lato, Arteta ha gli stessi pensieri del suo collega: indisponibili Eze, Hincapié e Merino e con ogni probabilità darà forfait pure il difensore brasiliano Gabriel, la colonna della retroguardia londinese, uscito claudicante dal match con il Southampton.

Come vedere Sporting CP-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sporting CP e Arsenal è in programma martedì alle 21:00 all’Estadio “Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Arsenal sta vivendo una stagione schizofrenica. Dominatrice assoluto in Champions (9 vittorie su 10) e lanciatissimo in Premier, ma reduce dalle scottanti eliminazioni nelle due coppe nazionali contro Manchester City e Southampton.

Arteta è sotto pressione: deve dimostrare di non essere un “eterno secondo”. Lo Sporting di Rui Borges è avversario alla portata ma non va sottovalutato. E l’ha dimostrato nella sensazionale remontada contro il Bodo/Glimt. L’assenza del metronomo Hjulmand è un colpo durissimo per i portoghesi, ma anche i Gunners tremano per il probabile forfait del pilastro difensivo Gabriel. Entrambe le squadre hanno attacchi atomici e difese incerottate. Lo Sporting in casa sa il fatto suo (0 sconfitte in questa Champions), ma l’Arsenal ha una qualità tecnica indubbiamente superiore e vorrà vendicare l’eliminazione ai rigori nell’Europa League 2022-23. I gol non dovrebbero mancare, ne prevediamo almeno uno per parte. Ed un risultato positivo dei portoghesi non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Arsenal

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Ødegaard; Martinelli, Gyökeres, Saka.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1