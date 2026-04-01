Pronostici Segunda Division 1 aprile: panico a Santander

Segunda Division, la capolista del campionato cadetto spagnolo sta soffrendo di vertigini: dopo due sconfitte consecutive il rischio di perdere la vetta è concreto.

Se la pesante sconfitta interna con l’Albacete (0-4) aveva allarmato i tifosi del Racing Santander, in cima alla classifica della Segunda Division, quella rimediata domenica scorsa in casa del Real Saragozza li ha gettati nello sconforto. Il club cantabrico quest’anno non aveva mai dovuto fare i conti con due KO consecutivi in campionato, arrivati peraltro in un momento cruciale e potenzialmente decisivo della stagione. Già, perché adesso il margine sul terzo posto è ridottissimo: il Deportivo La Coruna ha solo tre punti in meno.

Per evitare di sciupare quanto fatto finora e tenere vivo il sogno promozione, il Racing deve risollevare immediatamente la testa. E la sfida casalinga con lo Sporting Gijon, squadra che pur essendo decima può ancora raggiungere i playoff, assume i contorni di un vero e proprio crocevia. L’allenatore della prima della classe, José Alberto Lopez, spera di recuperare qualche infortunato – l’infermeria piena è alla base di questo momento no dei Verdiblancos – ma contro gli asturiani dovrà nuovamente fare di necessità virtù. Basterà per avere la meglio su uno Sporting anch’esso alle prese con numerose assenze e capace di vincere una sola volta nelle ultime sette giornate? Secondo noi il Racing Santander ha le carte in regola per riuscirci, anche se la porta – come è sempre avvenuto negli ultimi cinque turni – potrebbe non rimanere inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

Chi sta sognando in grande è l’insospettabile Burgos, spintosi a sorpresa fino al quinto posto grazie a 4 vittorie nelle ultime cinque. I bianconeri volano ed il merito è di una difesa che sembra diventata un bunker (a malapena due gol subiti nelle ultime otto).

Retroguardia che molto probabilmente disinnescherà anche l’attacco del Ceuta in un avvincente scontro diretto per i playoff, distanti solo quattro lunghezze dal club della città autonoma situata sulla costa nordafricana. Immaginiamo un successo di misura dei padroni di casa in un match che non garantisce scintille dal punto di vista dello spettacolo e delle emozioni. Spostandoci in zona salvezza, l’Huesca terzultimo non può fallire l’appuntamento con i tre punti davanti al proprio pubblico contro la Cultural Leonesa, da domenica scorsa sprofondata all’ultimo posto. Entrambe sono in crisi nera: preoccupano soprattutto le due difese colabrodo, che con ogni probabilità anche stavolta non riusciranno a portare a casa un clean sheet.

Chiudiamo la nostra analisi con il Malaga, in serie positiva ormai da un mese e mezzo. Gli andalusi sono a sole tre lunghezze dal pass diretto per la Liga e ci credono più che mai. Colpaccio possibile in casa dell’Andorra, sempre più vicino all’obiettivo salvezza dopo il roboante 4-0 rifilato nello scorso fine settimana alla Cultural Leonesa.

Segunda Division: possibili vincenti

Racing Santander (in Racing Santander-Sporting Gijon)

Malaga o pareggio (in Andorra-Malaga)

La partita da almeno due gol complessivi

Huesca-Cultural Leonesa

La partita da almeno un gol per squadra

Racing Santander-Sporting Gijon

La partita da meno di tre gol complessivi

Burgos-Ceuta

Comparazione quote

La vittoria del Racing Santander è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Burgos-Ceuta è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI