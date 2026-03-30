Pronostico Giordania-Nigeria: la qualità offensiva fa la differenza

Giordania-Nigeria è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Nonostante l’assenza di Osimhen, un giocatore che tutti i grandi club del Mondo vorrebbero, la Nigeria non perde quella che è la sua qualità offensiva e che vuoi o non vuoi, in tutte le partite o quasi, riesce a fare la differenza.
Sicuramente l’ha fatta nella prima amichevole contro l’Iran: una vittoria per due a uno di Simon e Adams, due giocatori importanti, supportati nelle loro azioni da Lookman. La Giordania è sicuramente una nazionale in crescita, una che ha piazzato quattro risultati utili di fila nelle ultime cinque, ma non è ai livelli dei nigeriani che, come detto prima, hanno in rosa dei calciatori unici nel loro genere. Sarà il primo incrocio nella storia tra queste due nazionali, e la Nigeria vorrà immediatamente mettere il timbro sulla questione. Una gara indirizzata e dal titolo, ovviamente, potete capire cosa secondo noi farà pendere l’ago della bilancia verso la nazionale nigeriana.
Come vedere Giordania-Nigeria in diretta tv e in streaming
Giordania-Nigeria, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 19:30 Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, non verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.
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Il pronostico
Una gara che la Nigeria vincerà sfruttando il proprio parco attaccanti già decisivo nella gara della scorsa settimana contro l’Iran. Una sfida che ha poco da raccontare sulla vittoria finale e che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.
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Le probabili formazioni di Giordania-Nigeria
GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Nasib, Al Arab, Abu Dahab; Assaf, Al Rawabdeh, Saadeh, Abu Hashees; Tamari, Faisal, Al Fakhouri.
NIGERIA (4-2-3-1): Okoye; Samuel, Ajayi, Ogbu, Onyemaechi; Ndidi, Iwobi; Chucwueze, Lookman, Simon; Adams.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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