Pronostico Inghilterra-Giappone: Tuchel vuole la vittoria

di

Inghilterra-Giappone è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Quella vista contro l’Uruguay a Wembley è stata una nazionale dai due volti. Molto abile nel primo tempo, in affanno nella ripresa. Tuchel, tecnico dell’Inghilterra, sa che deve lavorare tanto per riuscire a portare questa squadra a giocarsi qualcosa di importante. E per farlo nel migliore dei modi qualche match lo deve vincere.

Pronostico Inghilterra-Giappone
Pronostico Inghilterra-Giappone: Tuchel vuole la vittoria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il pareggio arrivato su rigore calciato da Valverde nel recupero del match londinese ha lasciato l’amaro in bocca. E’ stata partita vera contro la nazionale di Bielsa che ha esultato come se si stesse giocando davvero qualcosa di importante. E Tuchel si è andato ad accomodare in panchina quasi spaesato. Le pressioni ci sono sul tecnico tedesco, e lo sappiamo tutti, ecco perché anche un giorno di riposo in più rispetto al Giappone potrebbe fare la differenza in questa amichevole.

Sotto l’aspetto tecnico – anche se mancherà Foden – le qualità non si possono mettere in discussione. Gli inglesi sono una spanna superiori. E anche l’ambiente ha bisogno di un’affermazione in questa amichevole per riuscire a guardare al futuro con un certo ottimismo, cosa che non si potrebbe dire adesso. Insomma, avete capito come la pensiamo.

Come vedere Inghilterra-Giappone in diretta tv e in streaming

Come vedere Inghilterra-Giappone
Come vedere Inghilterra-Giappone in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Inghilterra-Giappone, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45 Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

Comparazione quote

Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote per questa partita su nessun bookmaker.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Crediamo che l’Inghilterra possa centrare una vittoria importante in questa amichevole contro in Giappone che comunque andrà al Mondiale e che quindi è un buon banco di prova. La vuole Tuchel, assolutamente, per cercare di lavorare senza pressione nei prossimi mesi. Match da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Inghilterra-Giappone

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Henderson, Garner; Madueke, Palmer, Rashford; Solanke. 
GIAPPONE (3-4-2-1): Z.Suzuki; Watanabe, J.Suzuki, Taniguchi; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Mitoma; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica