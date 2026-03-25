Pronostico Iran-Nigeria: una gara senza spettacolo

Iran-Nigeria è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico

Una delle grandi escluse del prossimo Mondiale è sicuramente la Nigeria, che da qui ai prossimi impegni ufficiali farà una serie di amichevoli che valgono poco. L’Iran invece, non sa ancora se parteciperà a questa manifestazione, vista la guerra in atto e ha già minacciato la Fifa. Vedremo come andrà a finire.

Lo possiamo dire serenamente che questa è un’amichevole molto strana. Una di quelle che sono difficili da pronosticare se non in un modo, basandoci su quelli che sono stati gli ultimi risultati di queste due nazionali e anche per via di quell’unico precedente, di quasi dieci anni fa, che è finito zero a zero. Ovviamente la Nigeria, in attacco, ha dei giocatori importanti, ma intanto Osimhen non c’è, che si è fratturato il braccio durante l’ultima partita di Champions League. Insomma, gli africani perdono uno dei migliori attaccanti del Mondo in questo momento. In poche parole, la partita, non sarà il massimo dello spettacolo: crediamo fortemente che questo match possa regalare poche emozioni, anche perché oggettivamente i pensieri di molti in campo, soprattutto dei giocatori iraniani, saranno rivolti verso un’altra situazione.

Come vedere Iran-Nigeria in diretta tv e in streaming

Iran-Nigeria, è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 14. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote per questa partita.

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Il pronostico

Ci pare possa essere una gara da meno di tre reti complessive. Senza dubbio, nel momento in cui saranno aggiornate e visibili le quotazioni dei bookmaker, questa potrebbe essere la soluzione migliore. In generale, comunque, la Nigeria rimane leggermente avanti. Ma sempre senza grossi sussulti durante il match.

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Le probabili formazioni di Iran-Nigeria

Al momento non è possibile ipotizzare delle probabili formazioni per questa amichevole.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1